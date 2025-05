TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Mai 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen 10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung 10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: SGL, Hauptversammlung 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung 10:30 DEU: Otto-Group, Bilanz-Pk, Hamburg 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung 16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung 16:00 USA: United Airlines , Hauptversammlung 16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung 18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Sapphire - Financial Analyst Conference 2025 USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, Seattle (bis 22.5.25) USA: Google I/O-Entwicklerkonferenz, Mountain View (bis 21.5.25) USA: Zoom Communications, Q1-Zahlen USA: Snowflake, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 4/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 4/25 10:00 POL: Industrieproduktion 4/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 4/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) zu neuem IT-Kosten Benchmark 2025 10:00 DEU: Pk Sachverständigenrat Wirtschaft mit Vorstellung des Frühjahrsgutachtens 10:00 EUR: Finanzstabilitätsbericht Europäische Zentralbank (EZB) + Online-Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e. V. «Data Economy - Wo steht die deutsche Wirtschaft bei der Nutzung von Daten?» DEU: Beginn der dreitägigen Energieministerkonferenz (EnMK) unter Vorsitz von MV DEU: Konferenz «Zukunft Offshore 2025» des Bundesverbandes Windenergie Offshore (BWO), Berlin 09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit, Potsdam/Babelsberg Die Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit versammelt führende Köpfe aus Cybersicherheit, Sicherheitsbehörden, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsame Strategien zu entwickeln. Die Pk zur Konferenz findet ab 11.00 statt. Vor Ort sind u.a. Claudia Plattner, Präsidentin Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts und Sinan Selen, Vizepräsident Bundesamt für Verfassungsschutz. 13:00 DEU: Bundestag - Regierungsbefragung und Wahl des Wehrbeauftragten + Regierungsbefragung mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) + Wahl des neuen Wehrbeauftragten und Debatte über den Jahresbericht 2024 + 15.30 Aktuelle Stunde zu Messerangriffen in Deutschland (auf Antrag der AfD) DEU: Tag der deutschen Bauindustrie, Berlin + 15.20 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + 16.30 Impulsrede Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) LUX: EU-Gericht urteilt im Markenstreit um Airbnb LUX: EU-Gericht urteilt über Fangverbote in der Nordsee DEU: «Handelsblatt» Wasserstoff-Gipfel 2025 u.a. mit Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin Saarland, Saarbrücken Unter dem Motto «Energizing Hydrogen - Wettlauf um die Wasserstoffwirtschaft» kommen Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Politik zusammen, um Fragen zur Wasserstoffzukunft zu diskutieren. Zu den Referentinnen und Referenten zählen u.a. die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und Stahl-Verband-Saar-Präsident Heiko Maas. DEU: Weltgipfel der Verkehrsminister in Leipzig Thema: «Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Verkehrs gegenüber globalen Schocks» +10.15 Eröffnungs-Pk (Opening Press Conference) EUR: Fortsetzung Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Banff (Kanada) USA: US-Präsident Trump trifft Südafrikas Präsident Ramaphosa in Washington

