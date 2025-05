Aktien Frankfurt Ausblick: Dax festigt Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Sprung über die Marke von 24.000 Punkten und einem weiteren Rekordhoch wird der Dax am Mittwoch relativ stabil erwartet. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.004 Punkte. Der EuroStoxx wird rund 0,2 Prozent tiefer erwartet.

Tags zuvor war der Dax in seinem Rekordlauf bis auf 24.082 Zähler gestiegen und hatte damit in diesem Jahr die vierte Tausendermarke hinter sich gelassen. Der MDax hatte es derweil auf den höchsten Stand seit rund drei Jahren geschafft.

An der Wall Street waren dem robusten Montag am Vorabend keine Anschlussgewinne gefolgt. Der Marktbreite S&P 500 wie auch der Nasdaq 100 hatten zuvor an sechs Handelstagen in Folge höher geschlossen und sich auf ihr Niveau vom Frühjahr erholt.

Nach seinem bereits 27. Allzeithoch im laufenden Jahr, fehlten dem Dax nun noch drei weitere Rekorde zu den 30 Bestmarken aus dem ersten Halbjahr 2024, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Aus technischer Sicht sei das Börsenbarometer jetzt aber im "überkauften Bereich" angekommen, warnte er.

Die miese Verbraucherstimmung und der anhaltende Kostendruck dürften den Baumarktkonzern Hornbach Holding in den kommenden Monaten belasten. Derweil lief der Start in die Frühjahrssaison laut dem Unternehmen "sehr erfolgreich". Den Umsatz für das seit Anfang März laufende neue Geschäftsjahr erwartet das Management auf oder leicht über dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig wird ein stabiles bereinigtes operatives Ergebnis avisiert, während Experten eine Steigerung erwartet hatten.

Die Aktien von Henkel dürften von einer positiven Analystenstudie profitieren. Die Deutsche Bank hatte die Papiere des Konsumgüterkonzerns von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 80 Euro angehoben./edh/jha/