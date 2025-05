^NINGBO, China, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 22. bis 25. Mai wird die

vierte China-Central and Eastern European Countries Expo & International Consumer Goods Fair (China-CEEC Expo) in Ningbo, einer Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, stattfinden, wie der Vorstand der Messe mitteilte. Diese bedeutende Veranstaltung wird nicht nur als Plattform für Produktausstellungen und Geschäftsverhandlungen dienen, sondern auch eine Modellstudie von Ningbo präsentieren, die die wirtschaftliche Resilienz und das Engagement Chinas für Offenheit widerspiegelt. Im Ningbo International Conference Center sind die Arbeiter damit beschäftigt, die Messestände vorzubereiten. In wenigen Tagen werden über 400 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 20.000 Quadratmetern mehr als 8.000 Produkte aus den CEE-Ländern präsentieren, darunter tschechisches Bier, slowenischer Honig und ungarische Daunenprodukte. Es wird erwartet, dass die Messe 15.000 Fachleute, darunter über 3.000 ausländische Einkäufer, anziehen wird, was einen neuen Rekord in Bezug auf die Ausstellungsfläche, die Anzahl der Aussteller und die Produktvielfalt bedeutet. Seit der ersten China-CEEC Expo im Jahr 2019 hat sich diese wiederkehrende Veranstaltung in Ningbo zu einer wichtigen Plattform für die Vertiefung der Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen China und den CEE-Ländern entwickelt. Sie spiegelt auch Ningbos proaktive Reaktion auf sich verändernde Umstände und sein Engagement für Innovation wider. Dank seiner vorteilhaften geografischen Lage und seiner Hafenressourcen war Ningbo schon immer ein wichtiges Handelszentrum. Im Jahr 2024 erreichte der Gesamtwert der Ein- und Ausfuhren der Stadt 1,42 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 11,1?% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zum ersten Mal seit Beginn des 21. Jahrhunderts rangiert die jährliche Außenhandelsskala unter den fünf besten des Landes. Der Hafen von Ningbo-Zhoushan, der für seine außergewöhnlichen Tiefwasserkapazitäten bekannt ist, hat in 16 aufeinanderfolgenden Jahren den weltweit höchsten Umschlag erzielt. Inmitten eines komplexen und schwankenden globalen Handelsumfelds hat sich Ningbo als Handelszentrum bewährt. Nach Angaben der Zollbehörde von Ningbo belief sich der Gesamtwert der Ein- und Ausfuhren der Stadt von Januar bis April 2025 auf 472,45 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 8,2?% im Vergleich zum Vorjahr entspricht und einen neuen Höchstwert für diesen Zeitraum darstellt. Die Importe von Hightech-Produkten stiegen um 18,1?% und die Importe von elektronischen Produkten um 38,4?%. Diese beeindruckende Bilanz im Außenhandel ist ein Beweis für die robuste wirtschaftliche Resilienz Ningbos. Der umfangreiche und kontinuierlich innovative Privatsektor bildet eine solide Grundlage für die außenhandelsorientierte Wirtschaft. Ningbo ist nach Shenzhen und Shanghai nicht nur die dritte Stadt in China mit einem Außenhandelsvolumen privater Unternehmen von mehr als einer Billion Yuan, sondern verfügt auch über die meisten Hidden Champions auf nationaler Ebene im verarbeitenden Gewerbe. ?Die Flexibilität und Innovation der Privatwirtschaft sind für Ningbo ein entscheidender Vorteil bei der Bewältigung der zolltariflichen Herausforderungen", so Zhang Mengting, Forscherin am Institut für Wirtschafts- und Handelskooperation der Universität Ningbo. Als Reaktion auf den Druck von außen haben die privaten Außenhandelsunternehmen in Ningbo ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt durch technische Wettbewerbsfähigkeit, die Umstellung von begrenzten Märkten auf ein globales Layout und die Umstellung von Produktexporten auf Produktion im Ausland verbessert. In der Zwischenzeit hat sich der Außenhandel der Stadt von einer reinen Exporttätigkeit zu einem Modell der zwei Kreisläufe entwickelt, das sowohl die inländischen als auch die internationalen Märkte einbezieht. Von Januar bis April meldeten die Privatunternehmen von Ningbo einen Import- und Exportwert von 365,44 Milliarden Yuan, ein Anstieg um 12,3?%, der 9,1 Prozentpunkte zum Gesamtwachstum der Stadt beitrug und 77,4?% des Außenhandels von Ningbo ausmachte, 2,8 Prozentpunkte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den ersten vier Monaten erreichte das Wachstum des Handels mit Afrika und ASEAN 28,1?% bzw. 20,7?%. Unter den Handelsunternehmen in Ningbo hat die Xinhai Technology Group mehr als 60 Millionen Yuan in Forschung und Entwicklung investiert und sich mithilfe der EU-Zertifizierung Zugang zu einem globalen Markt mit einem täglichen Absatz von zwei Millionen Feuerzeugen verschafft. Die Corelead Group wiederum hat eine Fabrik in Serbien errichtet, um dringende Aufträge europäischer Kunden umgehend zu erfüllen. Darüber hinaus nutzt Ningbo aktiv seine Rolle als Pilotgebiet innerhalb der Pilot-Freihandelszone in China (Zhejiang) und erweitert durch institutionelle Innovationen seinen Raum für die Zusammenarbeit mit dem Ausland in Wirtschaft und Handel. Als erste Demonstrationszone der Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen China und den CEE-Ländern hat Ningbo einen grünen Pilotkanal für CEEC-Importe eingerichtet und die gegenseitige Anerkennung von Zollkontrollstandards sowie 16 weitere institutionelle Innovationen gefördert. Das Thema dieser Messe, das auf Innovation, praktische Ergebnisse und zukunftsorientierte Zusammenarbeit abzielt, bringt die Entwicklung von Ningbo auf den Punkt. Die Stadt, die als hochenergetische, offene Hochburg anerkannt ist, beweist ihre Resilienz gegenüber externen Risiken durch die Lebendigkeit ihrer Privatwirtschaft, den starken Vorsprung der technologischen Innovation und die strategische Stabilität, die von verschiedenen Märkten geboten wird, und leistet damit einen Beitrag zu chinesischen Lösungen für die globale Handelssteuerung. Quelle: das Exekutivkomitee der China-CEEC Expo °