GNW-News: Mit Formation '25 will Duck Creek Technologies die Zukunft der Versicherungsbranche gestalten

BOSTON, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen für die Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie die allgemeine Versicherung, eröffnet heute seine wichtigste Kundenkonferenz, Formation '25, im Signia by Hilton Bonnet Creek in Orlando, Florida. Formation '25 konzentriert sich auf die Frage, wie Versicherer gemeinsam Führungsstärke zeigen, sich anpassen und innovativ sein können, um den beispiellosen Herausforderungen in der Versicherungsbranche zu begegnen. Formation '25 ist eine dynamische Veranstaltung mit bereichernden Inhalten, umfangreichen Networking-Möglichkeiten für die Branche und unvergesslichen Momenten. ?Formation bietet Versicherungsfachleuten eine einzigartige Plattform, um zusammenzukommen, Erkenntnisse auszutauschen und die transformative Kraft der KI zu erkunden", so Mike Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. ?Wir freuen uns sehr, diese Konferenz auszurichten, und sind gespannt auf die spannenden Gespräche und innovativen Ideen, die sich daraus mit unseren Kunden und Partnern ergeben werden." Zum Auftakt der Veranstaltung spricht Jackowski auf der Hauptbühne über die größten Herausforderungen der Versicherungsbranche und die Lösungen, die ihre Zukunft prägen werden. Er wird die Versicherungsbranche ermutigen, ihre Vorstellungskraft zu nutzen, um neue Technologien wie Agentic AI zu nutzen und die Branche an die Spitze der Innovation zu bringen. Im Anschluss an die Eröffnungsrede geben verschiedene Kunden und Führungskräfte von Duck Creek detaillierte Einblicke in Themen wie die Einführung einer modernen Plattform mit stets aktuellen Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) und die Vorteile von Active Delivery für ihr Unternehmen, darunter die Steigerung von Wachstum und Rentabilität sowie die Optimierung des Risiko- und Gefahrenmanagements. Zusätzlich zu den allgemeinen Veranstaltungen auf der Hauptbühne bietet die Formation '25 50 allgemeine und hochspezialisierte Breakout-Sessions zu allen für die Teilnehmer relevanten Aspekten der Schaden- und Unfallversicherungsbranche. Die Veranstaltungen behandeln Themen wie KI und maschinelles Lernen in den Bereichen Insurtech, Vertriebsmanagement, Schadenkontrolle, Zahlungen, Rückversicherung sowie erfolgreiche Migrationsstrategien und vieles mehr. Das Konferenzprogramm bietet zahlreiche spannende Veranstaltungen, die Ihnen fundiertes Wissen vermitteln und Ihnen vielfältige Networking-Möglichkeiten eröffnen. Dazu gehören exklusive Foren, in denen Kunden ihre Erfahrungen mit Produkten diskutieren, sowie User-Group-Sessions, in denen Best Practices ausgetauscht werden können. Beim Launchpad werden in einem interaktiven Raum die jüngsten Innovationen von Duck Creek und von Partnerunternehmen vorgestellt. Bei Networking-Veranstaltungen wie dem Women in Insurance Networking (W.I.N.) können sich Kolleginnen und Branchenführer über sogenannte ?Evolving Conversations" auszutauschen. Bei ?Formation '25" werden reale Erfolgsgeschichten von Kunden in Form von Fallstudien und Podiumsdiskussionen präsentiert. Dabei werden Unternehmen vorgestellt, die Lösungen von Duck Creek nutzen, um ihre digitale Transformation voranzutreiben und ihre betriebliche Effizienz zu steigern. Die Veranstaltung präsentiert auch das robuste Partner-Ökosystem von Duck Creek, an dem über 50 Partner als Sponsoren teilnehmen. Zu den Platin-Sponsoren gehören Aggne, ein Wipro-Unternehmen, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud und LTIMindtree. Eine vollständige Liste der Sponsoren der Formation '25 finden Sie hier (https://events.duckcreek.com/formation25/Sponsors). Weitere Informationen zu Formation '25, einschließlich des vollständigen Programms und der Referentenliste, finden Sie unter https://events.duckcreek.com/formation25. Über Duck Creek Technologies Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar.