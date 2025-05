Bergbaukonzern Rio Tinto vor Chefwechsel

LONDON (dpa-AFX) - Beim britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto steht ein Chefwechsel an. Unternehmenslenker Jakob Stausholm werde im Laufe dieses Jahres zurücktreten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Zuvor solle noch ein Nachfolger gefunden werden. Die Suche sei angelaufen. Stausholm arbeitet seit 2018 bei Rio Tinto, zunächst als Finanzvorstand und seit Januar 2021 in seiner jetzigen Position./stk/jha/