Breuer: Litauen-Brigade symbolisiert Zusammenhalt der Nato

VILNIUS (dpa-AFX) - Die Indienststellung der Bundeswehr-Brigade in Litauen verdeutlicht nach Angaben von Generalinspekteur Carsten Breuer den Zusammenhalt der Nato und sendet Signale aus auch in Richtung Moskau. "Wir stehen hier zusammen, wir stehen als Nato hier zusammen, es passt kein Blatt zwischen uns", sagte Breuer der Deutschen Presse-Agentur in Vilnius nach dem Gottesdienst zum Aufstellungsappell.

Zwei Jahre nach der Entscheidung über die Stationierung von etwa 5.000 deutschen Soldaten in Litauen zur Sicherung der Nato-Ostflanke wird die Panzerbrigade 45 in Dienst gestellt. Deutschland reagiert mit der Aufstellung der Brigade auf die wachsende Bedrohung der Nato durch Russland.

Mit der Brigade werde ein Signal an Litauen und dessen Bevölkerung gesendet. "Wir sind bei euch, wir unterstützen euch, wir sind Teil von euch in der Verteidigung", sagte Breuer. Deutschland gebe damit auch etwas zurück, was andere Verbündete der Bundesrepublik in der Zeit des Kalten Kriegs gegeben haben. Für die Bundeswehr beginne damit ein neues Zeitalter, sagte Deutschlands ranghöchster Soldat.

Die Brigade soll bis 2027 voll einsatzfähig sein. Im Gegensatz zu den bisherigen Auslandseinsätzen der Bundeswehr es sich dabei um die erste dauerhafte Stationierung eines Truppenverbandes im Ausland./mfi/awe/cn/DP/jha