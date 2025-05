EQS-News: Neue Werder-Anleihe erfolgreich platziert – Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage auf 25 Mio. EUR erhöht

EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleihe

Neue Werder-Anleihe erfolgreich platziert – Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage auf 25 Mio. EUR erhöht



22.05.2025 / 14:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Neue Werder-Anleihe erfolgreich platziert – Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage auf 25 Mio. EUR erhöht

Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung

Zinssatz (Kupon) bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Filbry: „Uns war wichtig, dass wir jeden Zeichnungswunsch berücksichtigen“



Bremen, 22. Mai 2025. Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat alle Erwartungen übertroffen. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist und dem Umtauschangebot für Inhaber der alten Anleihe 2021/2026 liegen die Zeichnungen weit über dem avisierten Zielvolumen von 20 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund der hohen Überzeichnung hat der SV Werder Bremen beschlossen, das Platzierungsvolumen auf 25 Mio. EUR festzulegen, nachdem eine Erhöhung des Zielvolumens von 20 Mio. EUR ausdrücklich vorbehalten war. Die Anleihe ist damit immer noch deutlich überzeichnet und es konnten nicht alle eingegangenen Zeichnungen vollständig berücksichtigt werden.

Aufgrund der hohen Überzeichnung hat die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA mit seinen Partnern und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft die Zuteilung für ordnungsgemäße Zeichnungen über die Website und über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace nach Ordervolumen gestaffelt. Die Zuteilungssystematik ergibt sich für das öffentliche Angebot über die Website bzw. die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace, unabhängig von der Zeichnungsplattform, wie folgt:



Im Zeichnungsvolumen ist eine gute Quote aus dem Umtauschangebot für die Anleihe 2021/26 berücksichtigt. Für diese Umtauschaufträge wurde vor dem Hintergrund der in für den SV Werder Bremen sehr herausfordernden Zeiten gezeigten Unterstützung als angemessene Wertschätzung eine vollständige Zuteilung berücksichtigt. Auf Zeichnungsaufträge über die Mehrerwerbsoption erfolgte keine Zuteilung.

Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat den endgültigen Zinssatz (Kupon) bei 5,75% festgelegt. Die Einbeziehung der Neuen Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28.05.2025 (Begebungs- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem morgigen Freitag, 23. Mai 2025, möglich sein.

Filbry: „Hohes Interesse unterstreicht Vertrauen in Werders Kurs“

„Die Resonanz auf unser Angebot hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Das große Interesse aus dem Kreis der privaten und institutionellen Investoren freut uns außerordentlich. Es unterstreicht das Vertrauen in den strategischen und wirtschaftlichen Kurs“, sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen. “Bei der Zuteilung war uns sehr wichtig, dass wir jeden Zeichnungswunsch berücksichtigen. Das stellen wir mit dem gewählten Verfahren sicher.“

Der Nettoemissionserlös beträgt, abzüglich der im Rahmen des Umtauschangebotes zugeteilten Schuldverschreibungen und der Emissionskosten, rund 17,8 Mio. EUR. Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2025/2030 nach Umtausch dient primär der Refinanzierung der noch ausstehenden nicht zum Umtausch eingereichten Anleihe 2021/2026. Hierzu wird die Emittentin in den nächsten Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits im Rahmen dieser Transaktion umgetauschten Anleihe 2021/2026 vornehmen und entsprechend der Anleihebedingungen bekanntgeben. Der darüberhinausgehende Teil des Nettoemissionserlöses wird für allgemeine Geschäftszwecke verwendet und zwar konkret zur Absicherung / Unterstützung der Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen in der Pauliner Marsch und zur Stärkung der Positionierung in Wachstumsfeldern wie dem Frauenfußball und Digitalisierung/Künstliche Intelligenz.

Die Emission der neuen Anleihe wurde von B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Zeichnungsstrecke auf der Website des SV Werder Bremen wurde von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischem Dienstleister bereitgestellt. Als Emissionsberater fungierte die Consortiello GmbH. Weitere Details zur Emission finden Interessenten unter https://werder.de/Anleihe2025.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA („Gesellschaft“) (https://werder.de/Anleihe2025) und der Internetseite der Börse Luxemburg (https://www.luxse.com/) kostenfrei zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere fand nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Emittentin in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Emittentin ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

[YC1]Die Stufen werden nach dem finalen Ergebnis Morgen festgelegt, eine Änderung ist noch wahrscheinlich.

22.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2143798 22.05.2025 CET/CEST