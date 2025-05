EQS-News: OLB startet mit bestem Jahresauftakt ins Geschäftsjahr 2025

EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

PRESSE-INFORMATION

Oldenburg, 22. Mai 2025

OLB startet mit bestem Jahresauftakt ins Geschäftsjahr 2025

Ergebnis vor Steuern per 31. März 2025 steigt auf 103,0 Millionen Euro

Integration der Degussa Bank treibt Wachstum im Kundengeschäft

Eigenkapitalrendite nach Steuern übersteigt strategische Zielsetzung

Risikovorsorge im ersten Quartal auf niedrigem Niveau

OLB bereitet Übergang auf künftigen Eigentümer vor

Die OLB ist mit dem besten Auftaktquartal ihrer Geschichte in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Per 31. März 2025 erzielte die Bank ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 103,0 Millionen (Mio.) Euro – ein Zuwachs von mehr als 45 Prozent gegenüber Vorjahr (31. März 2024: 70,8 Mio. Euro). Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich auf 73,8 Mio. Euro (Vorjahr: 49,1 Mio. Euro). „Wir haben eine starke Entwicklung zum Jahresauftakt gezeigt und mit diesem Ergebnis unseren Wachstumskurs bestätigt“, sagt Stefan Barth, CEO der OLB.

Das ausgewogene Geschäftsmodell der Bank mit den Segmenten Private & Business Customers und Corporates & Diversified Lending hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres in einem von der unruhigen politischen Lage geprägten Umfeld einmal mehr als robust erwiesen. Zu dem herausragenden Quartalsergebnis hat die erfolgreiche Integration des Kundengeschäfts der ehemaligen Degussa Bank in beide Segmente maßgeblich beigetragen. „Wir setzen auch für die Zukunft auf den Ausbau unseres bundesweiten Markenauftritts, auf unser starkes operatives Geschäft und auf anhaltendes Wachstum“, sagt Stefan Barth. So wird die OLB das Deutschland-Geschäft des künftigen Eigentümers Crédit Mutuel Alliance Fédérale / TARGO Deutschland GmbH stärken. Am 20. März 2025 hatten die Gesellschafter der OLB eine Vereinbarung über den Verkauf des gesamten Aktienkapitals der Bank an die TARGO Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, getroffen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Eigenkapitalrendite nach Steuern übersteigt strategische Zielsetzung

Die berichtete Eigenkapitalrendite nach Steuern lag bei 16,4 Prozent (Vorjahr: 12,9 Prozent). Unter Berücksichtigung der geplanten, aber nicht ausgeschütteten Dividende in Höhe von 130 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2024 belief sich die adjustierte Eigenkapitalrendite nach Steuern auf 17,7 Prozent. Damit übertraf die OLB im ersten Quartal 2025 ihr strategisches Ziel, eine im Marktvergleich hohe Rendite von mindestens 15 Prozent zu erwirtschaften. Ihre ausgeprägte Kostendisziplin hat die OLB beibehalten, wenngleich die Integration der Degussa Bank insgesamt zu einer erhöhten Kostenbasis führte und sich folglich eine Cost-Income-Ratio von 44,1 Prozent ergab (Vorjahr: 42,1 Prozent).

Nachhaltiger Ausbau des Kundengeschäfts

Wesentlicher Treiber des starken Jahresauftakts war das anorganisch und organisch gewachsene Kundengeschäft der OLB. So konnte das Kreditvolumen auf 25,6 Milliarden (Mrd.) Euro weiter ausgebaut werden (31. Dezember 2024: 25,4 Mrd. Euro). Im Segment Private & Business Customers trug unter anderem die erfolgreiche Kooperation mit der niederländischen Hypotheken-Plattform Tulp zum Kreditwachstum bei. Im Segment Corporates & Diversified Lending waren die klassischen Unternehmenskundenfinanzierungen sowie die Bereiche International Diversified Lending, Football Finance und Acquisition Finance erneut zuverlässige Wachstumsfelder.

Die Kundeneinlagen erhöhten sich auf 22,5 Mrd. Euro (31. Dezember 2024: 22,3 Mrd. Euro) und blieben damit die wesentliche Quelle zur Refinanzierung des Kreditwachstums.

Operatives Quartalsergebnis erreicht neues Rekordniveau

Die operativen Erträge summierten sich inklusive des ehemaligen Degussa Bank-Geschäfts auf 192,4 Mio. Euro, gegenüber Vorjahr ein Plus von 23 Prozent (Vorjahr: 156,5 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss erhöhte sich im Berichtszeitraum um fast 20 Prozent auf 156,0 Mio. Euro (Vorjahr: 130,6 Mio. Euro). Ursächlich hierfür war vor allem das ausgebaute Kreditgeschäft. Der Provisionsüberschuss konnte auf 39,3 Mio. Euro deutlich verbessert werden (Vorjahr: 28,1 Mio. Euro). Neben dem gesteigerten Kreditgeschäft wirkte sich hier auch der aktivere Wertpapierhandel der Kundinnen und Kunden aus.

Auch die operativen Aufwendungen spiegelten die neue Kostenbasis nach der Integration der Degussa Bank wider und beliefen sich insgesamt auf 84,9 Mio. Euro (Vorjahr: 65,9 Mio. Euro). Der Personalaufwand stieg auf 44,5 Mio. Euro (Vorjahr: 34,5 Mio. Euro), der Sachaufwand erhöhte sich auf 40,4 Mio. Euro (Vorjahr: 28,2 Mio. Euro).

In Summe ergab sich per 31. März 2025 mit 107,5 Mio. Euro (Vorjahr: 90,6 Mio. Euro) das stärkste operative Quartalsergebnis in der Geschichte der OLB.

Risikovorsorge im ersten Quartal auf niedrigem Niveau

Bei der Entwicklung der Risikovorsorge profitierte die Bank zum einen von der hohen Qualität ihres Kreditportfolios, zum anderen von der vollständigen Auflösung des verbliebenen Post-Model-Adjustments in Höhe von rund 8 Mio. Euro. Insgesamt belief sich der Risikovorsorgeaufwand für das Kreditgeschäft auf 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 18,5 Mio. Euro). Die Risikokosten verringerten sich dementsprechend auf sechs Basispunkte (Vorjahr: 37 Basispunkte). Traditionell ist das erste Quartal von geringerer Risikovorsorge geprägt.

Weiterhin komfortable Kapitalbasis

Die Kapitalbasis verfügt nach wie vor über komfortable Puffer gegenüber den aufsichtlichen Anforderungen und bildet somit ein starkes Rückgrat für den anhaltenden Wachstumskurs der OLB. Die harte Kernkapitalquote (CET1 Ratio) lag mit 14,5 Prozent (Vorjahr: 14,4 Prozent) deutlich oberhalb der rechtlich geforderten 10,2 Prozent und der eigenen strategischen Zielsetzung von mindestens 12,25 Prozent.

Im Februar 2025 hat die Bank erfolgreich ihre erste RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities)-Transaktion auf Benchmark-Niveau in Höhe von 500 Mio. Euro syndiziert. Die RMBS wurde durch niederländische Hypotheken mit national verbrieften Garantien besichert. Vor dem Hintergrund der soliden Kapitalausstattung und der hohen Profitabilität der OLB sowie der Integrität und Finanzkraft der künftigen Eigentümergruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale prüft die Agentur Moody’s die Ratings der OLB auf eine Hochstufung. „Wir verknüpfen gezieltes Wachstum mit solider innovativer Refinanzierung. Das weiß der Markt zu schätzen. Und gerade in einem anhaltend volatilen Marktfeld bildet unsere gesunde Kapitalausstattung ein starkes Fundament für unseren Kurs“, sagt Dr. Rainer Polster, CFO der OLB.

OLB bestätigt strategische Mittelfristziele

Die OLB arbeitet intensiv daran, den Übergang unter das Dach der Crédit Mutuel Alliance Fédérale / TARGO Deutschland GmbH professionell vorzubereiten. Der Zeitpunkt des Closings ist noch offen. Ihre strategischen Mittelfristziele bestätigt die Bank: eine Cost-Income-Ratio von nicht mehr als 40 Prozent, mindestens 15 Prozent Eigenkapitalrendite nach Steuern, eine CET1-Ratio von mehr als 12,25 Prozent sowie eine Dividendenausschüttungsquote von 50 Prozent oder mehr. Mit Blick auf die Kredit- und Einlagenvolumina strebt die OLB für den Jahresverlauf sowohl bundesweit als auch auf dem europäischen Markt Wachstum an, die Kosteneffizienz bleibt ebenso im Fokus. „Diese Strategie hat uns in der Vergangenheit erfolgreich und für unsere künftigen Eigentümer so attraktiv gemacht, sie wird auch für die kommende Zeit unsere klare Ausrichtung sein“, sagt Stefan Barth.

Gewinn- und Verlustrechnung[1]

Ausgewählte Bilanzpositionen

Kapital und Liquidität[3]

Über die OLB

Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.

[1] Degussa Kundensegment trug acht Monate (Mai bis Dezember 2024) zum IFRS Finanzergebnis 2024 bei; alle Kunden aus dem Degussa Kundensegment wurden im Januar 2025 zu den Kernsegmenten PBC und CDL transferiert

[2] Eigenkapitalrendite adjustiert um ~130 Mio. EUR geplante, aber nicht ausgeschüttete Dividende für das Jahr 2024

[3] Regulatorische Kapitalposition, daher auf Basis HGB, adjustiert um aufgelaufene Thesaurierungen

