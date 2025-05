Fast 300 Arbeiter nach Gruben-Unglück in Südafrika unter Tage eingeschlossen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Johannesburg (Reuters) - Bei einem Gruben-Unglück in Südafrika sind fast 300 Bergarbeiter unter Tage eingeschlossen worden.

Es habe einen Vorfall an einem Schacht des Kloof-Goldbergwerks nahe Johannesburg gegeben, teilte der Betreiberkonzern Sibanye Stillwater am Freitag mit. Rettungsmaßnahmen für die 289 eingeschlossenen Bergleute seien eingeleitet worden. Alle Arbeiter seien wohlauf und würden mit Lebensmitteln versorgt. "Wir sind dabei, die Sicherheit herzustellen und den Schacht zu untersuchen. Danach werden wir die Mitarbeiter an die Oberfläche befördern", sagte ein Sprecher. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Situation bis etwa Mittag gelöst sein werde. Der Bergarbeiter-Gewerkschaft National Union of Mineworkers (NUM) zufolge soll sich der Vorfall am Donnerstagabend ereignet haben.

