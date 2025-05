EQS-News: LR Health & Beauty SE wächst profitabel im ersten Quartal 2025

EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

LR Health & Beauty SE wächst profitabel im ersten Quartal 2025



26.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LR Health & Beauty SE wächst profitabel im ersten Quartal 2025

Umsatz steigt im ersten Quartal um 2,0 % auf 74,0 Mio. EUR

EBITDA reported um 20,5 % auf 7,4 Mio. EUR signifikant verbessert

Digitalisierung und Prozessoptimierung in Logistik & IT heben Effizienz

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Ahlen, 26. Mai 2025 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2025. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 erwirtschaftete die LR Health & Beauty SE einen Umsatz (Warenerlöse) von 74,0 Mio. EUR (Q1 2024: 72,6 Mio. EUR). Somit konnte das Unternehmen trotz der allgemein zurückhaltenden Verbraucherstimmung in Europa den Umsatz um 2,0 % gegenüber dem ersten Vorjahresquartal steigern.

Des Weiteren erreichte das EBITDA reported im ersten Quartal 2025 7,4 Mio. EUR (Q1 2024: 6,1 Mio. EUR), was einer signifikanten Steigerung um 20,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Hier wirkten zum einen das erzielte Umsatzwachstum und insgesamt stabile Kostenstrukturen positiv. Zum anderen hatten einmalige Sondereffekte im Rahmen der vorzeitigen Refinanzierung der Altanleihe im ersten Vorjahresquartal das EBITDA reported belastet. Das normalisierte EBITDA erhöhte sich im ersten Quartal 2025 um 4,9 % auf 8,2 Mio. EUR gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert von 7,8 Mio. EUR.

Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor Relations der LR Health & Beauty SE, kommentiert: „Der gute Start in das Geschäftsjahr 2025 hat bestätigt, dass wir mit unseren strategischen Wachstumsinitiativen wie der Neuausrichtung des Karriereplans und stetigen Erweiterung unseres Produktsortiments wichtige Weichen für profitables Wachstum gestellt haben. Auch mit der fortschreitenden Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse und der Inbetriebnahme unseres neuen Logistikzentrums wirken wir erfolgreich darauf hin, unser Geschäft noch effizienter und profitabler zu gestalten.“

Erfolgreiche Digitalisierung der Geschäftsprozesse

Das Logistikzentrum am Standort in Ahlen ist vollständig in Betrieb genommen worden und ermöglicht nun auch die Direktbelieferung der LR Vertriebspartner und Kunden in den verschiedenen Märkten. Herzstück des Logistikzentrums ist ein State-of-the-art-Lagersystem, das die Effizienz steigert und die Skalierungsmöglichkeiten verbessert. Die weitere Digitalisierung der Geschäftsprozesse spiegelt sich nicht nur in der optimierten Logistik, sondern auch im Ausbau der unternehmenseigenen IT-Landschaft wider. So trägt die Eröffnung des IT-Hubs in Athen dazu bei, dass Business-Applikationen verstärkt intern entwickelt und betrieben werden können.

Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, resümiert: „Unsere Partner-Community ist mit viel Energie ins neue Jahr gestartet und wir konnten eine große Resonanz auf unseren Business Days verzeichnen. Ebenso haben wir mit dem Launch der neuen LR Aloe Via Magic Power Duo-Pflegeserie unseren hohen Qualitätsanspruch im Bereich der Hautpflege untermauert. Den Rückenwind aus dem ersten Quartal wollen wir nutzen, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen. Dazu planen wir neben saisonalen Vertriebsinitiativen wie dem ‚Crazy Summer‘ für die zweite Jahreshälfte noch eine bedeutende Produktneueinführung, die unserer Partner-Community weitere Impulse für den Vertrieb geben wird.“

Ausblick 2025

Die LR Health & Beauty erwartet weiterhin, die Wachstumschancen in den Bereichen Health & Beauty trotz der angespannten Marktsituation in weiten Teilen Europas konsequent nutzen zu können. Unter konservativen Prämissen erwartet das Unternehmen unverändert einen stabilen bis moderat steigenden Umsatz (Warenerlöse) sowie ein gegenüber dem Vorjahr signifikant höheres EBITDA für das Geschäftsjahr 2025.

Der vollständige Bericht zum ersten Quartal 2025 ist ab heute online auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.

Zudem steht der Nachhaltigkeitsbericht 2024 ab sofort unter https://ir.lrworld.com/de/nachhaltigkeit/ zum Download bereit.





LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





Kontakt:



PR Kontakt:

LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7813-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/



IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

26.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2144758 26.05.2025 CET/CEST