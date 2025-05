Schweizer Regierung hofft bis Anfang Juli auf Zoll-Einigung mit USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Gespräche zwischen der Schweiz und den USA zur Beilegung des Zollstreits dauern etwas länger als erwartet.

"Bis Anfang Juli hoffe ich, dass wir Resultate haben, aber das hängt auch von den Absichten der USA ab", sagte der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Dienstag auf dem "Private Banking Day". Anfang Mai hatte die Schweizer Regierung Fortschritte innerhalb von zwei Wochen in Aussicht gestellt. Ziel der Gespräche ist der Regierung zufolge die dauerhafte Aufhebung der am 2. April von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zusatzzölle. Parmelin sprach von "technischen und politischen Problemen".

