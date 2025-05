Zinsnormalisierung wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau wahrscheinlich ihren Lockerungskurs noch nicht beendet.

Die EZB war im Juni 2024 auf einen Zinssenkungskurs umgeschwenkt und hat seitdem die Leitzinsen bereits sieben Mal nach unten gesetzt.

Diese Normalisierung ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen und wir werden dies wahrscheinlich nächste Woche auf unserer EZB-Ratssitzung sehen.

Der nächste Zinsentscheid des EZB-Rats steht bereits am Donnerstag nächster Woche in Frankfurt an. Am Finanzmarkt wird die achte Zinssenkung erwartet. Der Leitzins, der Einlagesatz, würde damit von aktuell 2,25 auf dann zwei Prozent sinken.

Für eine erneute Zinssenkung am 5. Juni spricht, dass die Inflation im Euroraum inzwischen weitgehend eingedämmt ist. Zudem bereitet den Währungshütern die schwache Konjunktur in der 20-Länder-Gemeinschaft Sorgen. In Frankreich hat sich der Preisauftrieb inzwischen deutlich abgeschwächt.

Die für europäische Vergleichszwecke berechnete Teuerungsrate (HVPI) lag im Mai nur noch bei 0,6 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Villeroy sprach von einem weiteren sehr ermutigenden Zeichen dafür, dass die Inflation abebbt.