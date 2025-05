Containerumschlag legt im April leicht zu: Welthandel trotzt US-Zollpolitik

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Containerumschlag hat im April trotz des internationalen Handelskonflikts leicht zugelegt.

Laut der am Mittwoch vorgelegten Schnellschätzung des Essener Forschungsinstituts RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist das entsprechende Barometer auf saisonbereinigt 137,3 Punkte geklettert. Im Vormonat lag der Containerumschlag-Index

bei 136,2 Zählern. "Die jüngste Entwicklung zeigt, dass der Welthandel trotz zunehmender handelspolitischer Spannungen bislang stabil bleibt", teilten die Forscher weiter mit.

Insbesondere der Zollstreit zwischen den USA und China, der bis Mitte April zu einer drastischen Anhebung der Zölle auf chinesische Importe um 145 Prozent führte, habe den Containerumschlag zwar beeinflusst. Dennoch bewege er sich in den US-Häfen bisher im Rahmen üblicher Schwankungen. Da Container von China bis zu den Häfen der US-Westküste gut zwei Wochen Transportzeit benötigten, seien weitere Effekte im Mai zu erwarten.

"Die Auswirkungen der erratischen Zollpolitik der USA auf den Containerumschlag sind derzeit noch begrenzt. Kurzfristige Kursänderungen lassen sich in den monatlichen Daten nur schwer abbilden", so die Einschätzung von RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. Insgesamt werde dieser "unberechenbare Kurs" dem Handel mit den USA schaden, wenn nicht bald dauerhafte Lösungen gefunden würden. Die USA und China haben im Handelskrieg mittlerweile zumindest abgerüstet: Beide Seiten einigten sich im Mai auf eine 90-tägige Stillhaltefrist in dem Streit sowie deutlich niedrigere Zollsätze.

AUCH INDEX IN EUROPA STEIGT

Der Index in den europäischen Häfen ist ebenfalls leicht gestiegen. Der sogenannte Nordrange-Index, der die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland widerspiegelt, kletterte im April auf 113,3 Punkte, nach 112,2 Zählern im März. In den RWI-Index fließen Daten zum Containerumschlag in 90 internationalen Häfen ein. Diese decken rund 64 Prozent des weltweiten Containerumschlags ab. Die aktuelle Schätzung basiert auf Angaben von etwa 80 Prozent des erfassten Umschlags. Da der internationale Handel hauptsächlich per Schiff erfolgt, ermöglichen die Containerumschläge verlässliche Rückschlüsse auf den Welthandel.

