EQS-News: DEBRA Research und Dermaliq initiieren strategische Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der topischen Wirkstoffgabe für Epidermolysis bullosa

DEBRA Research und Dermaliq initiieren strategische Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der topischen Wirkstoffgabe für Epidermolysis bullosa



28.05.2025 / 09:00 CET/CEST

Die ersten Programme werden sich auf die Entwicklung innovativer topischer Behandlungen und medikamentöser Therapien zur Wundheilung und Juckreizlinderung sowie auf prophylaktische Therapien für Menschen mit Epidermolysis bullosa konzentrieren.

Dermaliqs firmeneigene hyliQ®-Technologieplattform ermöglicht die kontaktlose Verabreichung neuartiger medikamentöser Therapien auf empfindliche, gereizte oder erkrankte Haut.

München, Deutschland, und Wilmington, Delaware, USA, 28. Mai 2025 – Die DEBRA Research gGmbH, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Forschung und Arzneimittelentwicklung für Menschen mit Epidermolysis bullosa (EB) widmet, und Dermaliq Therapeutics, Inc., ein innovatives Dermatologie-Unternehmen in klinischer Entwicklung, das topische Therapien der nächsten Generation entwickelt, gaben heute eine strategische, nicht exklusive Zusammenarbeit bekannt. Ziel ist die Verbesserung der Wirkstoffabgabe in die Haut bei EB. Zunächst werden sich die Partner auf die Verbesserung von Wundheilungs- und Juckreiztherapien sowie auf die Entwicklung prophylaktischer Therapien für Menschen mit EB konzentrieren. Im Rahmen der Vereinbarung tätigte DEBRA Research außerdem eine strategische Investition in Dermaliq.

EB ist eine Gruppe seltener und schmerzhafter genetisch bedingter Hauterkrankungen, bei denen die Haut äußerst empfindlich ist und bereits bei geringfügigen Reibungen oder Verletzungen Blasen und Wunden entstehen. EB beeinträchtigt den Alltag der Betroffenen erheblich und ist aufgrund chronischer Wunden, Infektionen und Komplikationen im Bereich der inneren Organe mit einer hohen Morbidität und Mortalität verbunden. Die Erkrankung wird durch Mutationen in einem oder mehreren Genen verursacht, die für Proteine kodieren, welche für die Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität der Haut verantwortlich sind. Bislang gibt es keine Heilung, jedoch werden neue Therapien zur Bekämpfung der Symptome, zur Schmerzlinderung und zur Verbesserung der Lebensqualität entwickelt.

Dermaliq hat sich zum Ziel gesetzt, die Behandlungsstrategien für die Haut- und Wundversorgung bei EB neu zu definieren. Mithilfe seiner firmeneigenen hyliQ®-Technologie ermöglicht das Unternehmen die gezielte Abgabe von Wirkstoffen in die Haut, ohne empfindliches oder verletztes Gewebe mechanisch zu beeinträchtigen. HyliQ® wird kontaktlos angewendet und wurde speziell für Erkrankungen wie EB entwickelt, bei denen die Haut äußerst empfindlich ist und bereits bei minimaler Reibung zu Blasenbildung oder Wunden neigt. Dieser innovative Ansatz bietet PatientInnen entscheidende therapeutische Vorteile, da er wirksame Behandlungen ermöglicht und gleichzeitig die Integrität der geschädigten Haut bewahrt.

„Diese Partnerschaft steht in Einklang mit unserer Mission, die Entwicklung hochwirksamer Therapien mit echtem Mehrwert für Menschen mit EB zu beschleunigen,“ sagte Dr. Christoph Coch, Geschäftsführer von DEBRA Research. „Die einzigartige Technologieplattform und die klinische Pipeline von Dermaliq bieten einen vielversprechenden Ansatz, um die Limitationen aktueller topischer Behandlungen zu umgehen, insbesondere bei einer Anwendung auf der für EB charakteristischen geschädigten und empfindlichen Haut. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung transformativer Therapien spielen und sowohl die medizinischen Behandlungsergebnisse als auch die Lebensqualität der von dieser verheerenden Erkrankung Betroffenen deutlich verbessern wird.“

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit DEBRA Research unsere Technologie in einem Bereich mit dringendem und bisher ungedecktem medizinischem Bedarf einzubringen,“ sagte Dr. Frank Löscher, CEO von Dermaliq. „Diese Zusammenarbeit zeigt unser gemeinsames Bestreben, den dringenden Bedürfnissen von Menschen mit dieser schwerwiegenden Erkrankung gerecht zu werden. Mit seinen einzigartigen Eigenschaften und seinem hervorragenden Sicherheitsprofil ist hyliQ® ideal für die kontaktlose topische Behandlung von erkrankter und geschädigter Haut geeignet. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die diese Zusammenarbeit für die EB-Gemeinschaft und darüber hinaus haben wird.“

Über DEBRA Research

DEBRA Research ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von therapeutischen und kurativen Behandlungsmöglichkeiten für Epidermolysis bullosa (EB) verschrieben hat, einer seltenen und folgenschweren genetisch bedingten Hauterkrankung. Als Forschungsarm von DEBRA Austria – einer 1995 gegründeten PatientInnenorganisation zur Unterstützung von Menschen mit EB – arbeitet DEBRA Research weltweit mit Wissenschaft, Biotechnologie, Pharmaindustrie, PatientInnenorganisationen und Aufsichtsbehörden zusammen, um Innovationen voranzutreiben. DEBRA Research konzentriert sich auf translationale Forschung und klinische Entwicklung, um den dringenden medizinischen Bedarf von EB-Betroffenen zu decken. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Erforschung und Entwicklung von Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität zu beschleunigen und gleichzeitig eine Zukunft anzustreben, in der EB heilbar ist – eine „Welt ohne EB“.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.debra-research.org und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Dermaliq

Dermaliq Therapeutics, Inc., ist einzigartig positioniert, um die topische Dermatologie zu revolutionieren. Mit unserer proprietären hyliQ®-Technologieplattform überwinden wir traditionelle Hürden bei der Wirkstoffabgabe in die Haut und ermöglichen erstmals die gezielte Aufnahme in Hautstrukturen mit unübertroffener Bioverfügbarkeit und Hautverträglichkeit. Dieser Durchbruch ebnet den Weg für neue „First-in-Class“-Behandlungen mit breitem Anwendungsspektrum in der Dermatologie und bietet erhebliche Chancen für langfristiges Wachstum und Wertschöpfung.

Die Pipeline von Dermaliq umfasst klinische Entwicklungsprogramme für androgenetische Alopezie, Alopecia areata und zur Wundheilung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dermaliq.com.

Kontakt

DEBRA Research gGmbH

Dr. Christoph Coch, Geschäftsführer

Email: info@debra-research.org

Dermaliq Therapeutics, Inc.

Dr. Frank Löscher, CEO

Email: aga@dermaliq.com

Medienanfragen

MC Services

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

Tel: +49 89 210 2280

Email: debra-research@mc-services.eu

