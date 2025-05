EQS-News: GBC AG unterstützt Petition zur Stärkung kapitalmarktorientierter KMUs

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Sonstiges

GBC AG unterstützt Petition zur Stärkung kapitalmarktorientierter KMUs



28.05.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GBC AG unterstützt Petition zur Stärkung kapitalmarktorientierter KMUs



Augsburg, 28. Mai 2025

Die GBC AG, eines der führenden Analysehäuser für Small- und Mid-Caps im deutschsprachigen Raum, unterstützt offiziell die Petition des Interessenverbands kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. zur gezielten Förderung kapitalmarktorientierter KMUs. Die Initiative fordert konkrete politische Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für börsennotierte mittelständische Unternehmen in Deutschland.



„Kapitalmarktorientierte Mittelständler sind das Rückgrat unseres Wirtschaftsstandorts – sie stehen für Innovation, Beschäftigung und regionale Wertschöpfung. Wenn wir als Land auch künftig international wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir ihnen bessere Bedingungen bieten“, erklärt Manuel Hölzle, Vorstandsvorsitzender der GBC AG. „Die Petition des KMU-Verbands ist ein wichtiges Signal in Richtung Politik, das wir als GBC AG aus voller Überzeugung unterstützen.“



Auch Ingo Wegerich, Gründer und Vorstand des Interessenverbands Kapitalmarkt KMU, betont: „Der neue Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD bleibt hinter den Erwartungen vieler kapitalmarktorientierter Mittelständler zurück. Mit unserer Petition fordern wir gezielte Maßnahmen: von steuerlichen Anreizen über weniger Bürokratie bis hin zu einer aktienbasierten Altersvorsorge. Deutschland braucht endlich eine Wirtschaftspolitik, die den Kapitalmarkt als echten Wachstumsmotor erkennt – gerade für KMUs.“



Die Petition umfasst vier zentrale Forderungen: die Förderung von Investitionen in börsennotierte KMUs, eine aktienbasierte Altersvorsorge, den Abbau regulatorischer Hürden und eine gezielte Stärkung Deutschlands als Standort für Börsengänge. Ziel ist es, ein wirtschaftspolitisches Umdenken anzustoßen und die Rolle kapitalmarktorientierter KMUs sichtbarer zu machen.



Unterstützen auch Sie die Petition online unter: www.kapitalmarkt-kmu.de/petition



Pressekontakt:

GBC AG

Ansprechpartner: Manuel Hölzle

E-Mail: office@gbc-ag.de

Telefon: +49 (0)821 / 24 11 33-0



Über uns Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Analysehäuser für börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit über 20 Jahren begleitet GBC mittelständische Unternehmen an den Kapitalmarkt, unterstützt bei der Kapitalmarktkommunikation und bietet Investoren fundierte Aktienanalysen und Zugang zu exklusiven Unternehmenspräsentationen.



Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Interessenverband Kapitalmarkt KMU) setzt sich für die Belange von börsennotierten Mittelständlern ein. Ziel des Verbands ist es, die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu verbessern, den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern und kapitalmarktorientierte KMUs sichtbarer zu machen.

28.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2146600 28.05.2025 CET/CEST