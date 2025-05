EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic führt ab sofort Kinderdepot ein

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic führt ab sofort Kinderdepot ein



28.05.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Trade Republic startet das Kinderdepot ab sofort, ohne Warteliste. Unkomplizierte, vollständig digitale Kontoeröffnung innerhalb weniger Minuten in der App. Eltern eröffnen das Depot im Namen ihrer Kinder.

Kostenlose Ausführung von Sparplänen auf Aktien und ETFs, Bruchstückhandel, sowie volle Weitergabe der EZB-Zinsen auf das gesamte Vermögen auch beim Kinderdepot.

„Trade Republic Kindergeld“ Die Fondskosten ausgewählter Vanguard ETFs werden monatlich gutgeschrieben und automatisch reinvestiert, bis das Kind 18 Jahre alt ist.

“Sparpaten”, z.B. Familie und Freunde, können die Kinder beim Sparen per Lastschrift unterstützen.

Düsseldorf, 28.05.2025

Die Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic), an der die sino beteiligt ist, hat bekanntgegeben, dass sie ab sofort ein Kinderdepot mit zahlreichen Vorteilen einführt.

Eine Kontoeröffnung ist für Erziehungsberechtigte innerhalb weniger Minuten unkompliziert in der App möglich. Die Ausführung von Sparplänen auf ETFs und Aktien ist, wie bisher, kostenlos und EZB-Zinsen werden auf das gesamte Guthaben ohne betragliche Grenze weitergegeben.

Damit will Trade Republic Eltern das einfachste, günstigste und attraktivste Angebot machen, in Zeiten einer wachsenden Rentenlücke den finanziellen Grundstein für die Zukunft ihrer Kinder zu legen – ab dem Tag der Geburt.

Außerdem bietet Trade Republic Deutschlands ersten ETF ohne Kosten an:

Die Fondskosten ausgewählter Vanguard ETFs werden monatlich gutgeschrieben und automatisch reinvestiert, bis das Kind 18 Jahre alt ist - das „Trade Republic Kindergeld“.

Mit der von der Bundesregierung geplanten Frühstart-Rente sollen laut Koalitionsvertrag Kinder ab dem 6. Lebensjahr von einer staatlichen Förderung von 10 Euro pro Monat profitieren. Diese kann nach Einführung durch die neue Regierung das angesparte Kapital im Kinderdepot von Trade Republic ergänzen und junge Menschen an den Kapitalmarkt heranführen. Mit dem neuen Kinderdepot werden Eltern jetzt schon auf diesen Schritt vorbereitet.

In Europa gibt es laut im Internet verfügbarer Quellen rund 56 Millionen Menschen unter 18 Jahren in den Ländern, in denen Trade Republic heute bereits vertreten ist.

„Das Kinderdepot bei Trade Republic ist aus unserer Sicht ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von Trade Republic und kann ein zentraler Baustein sein, das Problem der Altersvorsorge zumindest für die Jüngsten erheblich zu reduzieren. Wir gratulieren den Gründern und dem Team herzlich zu diesem wichtigen Meilenstein und sehen uns in der sehr positiven Einschätzung von Trade Republic und auch in unserem großen Optimismus hinsichtlich der weiteren Wertentwicklung unserer Beteiligung nachhaltig bestärkt.“, so Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG.

Die sino hält über ihre 100 %-ige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, eine Beteiligung am Stammkapital der Trade Republic von derzeit 2,27 %. Diese wird durch Gründer-, Mitarbeiter- und/oder Geschäftsleitungsbeteiligungs-programme gemindert, jeweils abhängig davon, ob und inwieweit Gründer, Mitarbeiter und/oder Geschäftsleitung die in diesen Beteiligungsprogrammen definierten Kriterien erreichen. Derzeit geht die Geschäftsführung der sino Beteiligungen GmbH von einer wirtschaftlichen Beteiligung der sino von mindestens ca. 2,08 % an der Trade Republic Bank GmbH aus.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des Vorstands –

ihillen@sino.de

| 0211 3611–2040

28.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2146526 28.05.2025 CET/CEST