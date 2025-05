Williams (Fed) fordert starke Reaktion bei Abweichung von Inflationsziel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der Chef des Bezirks New York der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), John Williams, hat von den Notenbanken eine starke Reaktion gefordert, falls die Inflation vom Ziel abweichen sollte.

"Sie wollen vermeiden, dass die Inflation sehr hartnäckig wird, denn das könnte dauerhaft werden", sagte Williams während eines Kamingesprächs mit dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Ryozo Himino, auf der Konferenz der Zentralbank in Tokio am Mittwoch. Angesichts der großen Ungewissheit über die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle und der Handelspolitik sollten sich die Zentralbanken darauf konzentrieren, Schritte zu vermeiden, bei denen die "Kosten eines Fehlverhaltens die Vorteile bei weitem überwiegen", anstatt nach der perfekten Lösung für das Problem zu streben, so der Währungshüter. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sich die Inflationserwartungen in einer Weise verändern könnten, die sich nachteilig auswirkt", sagte er ergänzend.

