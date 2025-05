Hessen: Inflation im Mai unverändert

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate hat in Hessen im Mai stagniert. Die Verbraucherpreise lagen wie bereits im April 2,3 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden unter Verweis auf vorläufige Daten mitteilte. Wie in den Vormonaten habe der Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat die Gesamtinflation gebremst. Inflationstreibend wirkte sich dagegen die Preisentwicklung für Nahrungsmittel und Dienstleistungen aus, wie das Landesamt erläuterte.

Die Preise für Energie sanken im Mai im Vorjahresvergleich durchschnittlich um 2,9 Prozent. Den stärksten Preisrückgang in dieser Zeitspanne verzeichnete den Angaben zufolge Heizöl mit einem Minus von 8,4 Prozent. An der Tankstelle gab es eine finanzielle Entlastung für Autobesitzer: Superbenzin kostete 6,6 Prozent und Diesel 5,6 Prozent weniger als noch vor einem Jahr, wie das Landesamt mitteilte.

Weniger Freude kommt dagegen beim Einkaufen auf: Im Vergleich zum Mai 2024 stiegen die Preise für Nahrungsmittel um 3,2 Prozent und damit nach wie vor stärker als die Verbraucherpreise insgesamt. Laut Statistik wurden besonders Kaffee, Tee und Kakao teurer - und zwar um durchschnittlich 13,6 Prozent. Obst kostete 8,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat./löb/DP/mis