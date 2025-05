Israel bombardiert Ziele an Syriens Mittelmeerküste

LATAKIA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben zwei Angriffe gegen Ziele in Syrien geflogen. Beide richteten sich gegen Waffenlager in der Nähe von Latakia an der Mittelmeerküste, teilte das israelische Militär mit. In einem dieser Depots seien Raketen für den Beschuss von Schiffen gelagert gewesen, im anderen Luftabwehrraketen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete, dass israelische Luftangriffe Kasernen in der Region Latakia trafen. Dabei sei es zu schweren Explosionen gekommen. Angaben über Tote und Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Es handelte sich um den ersten israelischen Luftangriff in Syrien seit Anfang dieses Monats, als Ziele nahe dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Damaskus getroffen wurden. Zwischen Dezember 2024, als Aufständische den Langzeitmachthaber Baschar al-Assad stürzten, und Anfang Mai führte Israel Dutzende Luftangriffe gegen Ziele in Syrien durch.

In den meisten Fällen richteten sich diese gegen Waffenlager der nach dem Umsturz aufgelösten Assad-Streitkräfte. Israel will mit deren Bombardierung verhindern, dass die Bestände in die Hände von Dschihadisten und anderer Israel-feindlicher Kräfte fallen./wh/gm/DP/zb