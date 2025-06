GNW-News: Bitget schließt Partnerschaft mit Kronos Research für institutionelle Liquidität und Handelseffizienz

^VICTORIA, Seychellen, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat eine strategische Partnerschaft mit Kronos Research, einem führenden quantitativen Handelsunternehmen, angekündigt, die Bitget-Händlern und institutionellen Kunden eine verbesserte Marktliquidität und Handelseffizienz bietet. Dank der Integration der innovativen Kompetenzen von Kronos kann Bitget seinen Händlern und institutionellen Kunden eine höhere Liquidität und engere Geld- Brief-Spannen für die wichtigsten Handelspaare bereitstellen. Diese Verbesserung der Markttiefe stellt sicher, dass Händler große Aufträge mit minimalem Preisverfall ausführen können, was einen effizienteren und kostengünstigeren Handel erlaubt. Diese Verbesserungen sind besonders vorteilhaft für private und institutionelle Händler, die eine optimale Ausführung in einem dynamischen Marktumfeld anstreben. ?Die Zusammenarbeit stellt einen weiteren Schritt in den Bemühungen von Bitget dar, erstklassige institutionelle Handelsdienstleistungen anzubieten. Mit Kronos Research optimiert Bitget die Effizienz seiner Plattform und erfüllt die von institutionellen Kunden geforderten hohen Sicherheits- und Liquiditätsstandards. Dies bedeutet eine zusätzliche Effizienzsteigerung für das Ökosystem von Bitget. Diese Zusammenarbeit ist eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung einer Infrastruktur, die den Bedürfnissen unserer Nutzer entgegenkommt", so Gracy Chen, CEO von Bitget. Die Integration der fortschrittlichen algorithmischen Strategien von Kronos Research und dessen umfassende Expertise in Sachen Liquiditätssteigerung soll zur Optimierung der Handelstiefe und zur Verbesserung der Ausführungsqualität beitragen und eine nahtlosere und reaktionsschnellere Handelsumgebung schaffen, die Preisverfall reduziert, Preisbewegungen stabilisiert und eine konsistentere Ausführung über Marktzyklen hinweg ermöglicht. Diese Partnerschaft wird außerdem die Liquiditätsdeckung für mehrere Handelskategorien, einschließlich Spot und Kontrakte, erweitern. Durch die Unterstützung einer breiteren Palette digitaler Vermögenswerte mit algorithmisch gesteuerten Liquiditätslösungen wird diese Partnerschaft engere Spreads und stabilere Orderbücher ermöglichen. ?Die robuste Infrastruktur von Bitget bietet die niedrige Latenz und die hohe Ausführungsgeschwindigkeit, die wir für nahtlose Abläufe unter verschiedenen Marktbedingungen benötigen", kommentierte Hank Huang, CEO von Kronos Research. ?Dank dieser Zusammenarbeit können wir optimierte Liquiditätsstrategien in großem Umfang einsetzen und so engere Spreads, eine größere Markttiefe und ein besseres Handelserlebnis erzielen." Im Jahr 2025 verdoppelt Bitget sein Engagement für den Ausbau der Services für institutionelle Kunden als zentralen Punkt seiner strategischen Roadmap. Damit baut das Unternehmen auf einem starken Fundament auf, das in den vergangenen Jahren gelegt wurde. Dazu gehören die jüngste Einführung von Krypto-Lending- Services (https://www.bitget.com/asia/blog/articles/bitget-institutional- lending-upgrade) für alle Spot-Trading-Paare und das einheitliche Kontosystem (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-unified-accounts-live-trading), die beide mehr Flexibilität, Kapitaleffizienz und eine zusammengefasste Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger bieten sollen. Derzeit kann Bitget auf über 1.000 institutionelle Partner verweisen. Durch kontinuierliche Innovation, strategische Integrationen und verbesserte Produktangebote bietet Bitget erstklassige Dienstleistungen für eine vielfältige Kundschaft, die von Einzelanlegern bis hin zu Großunternehmen reicht. Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp- Browser und mehr, bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Über Kronos Research Kronos Research wurde 2018 gegründet und ist ein innovativer Market Maker für Kryptowährungen und ein quantitatives Handelsunternehmen, das sich auf Datenforschung und intelligente Algorithmen stützt und täglich ein Handelsvolumen von mehreren Milliarden US-Dollar generiert. Mit Handelsaktivitäten an allen Tier-1- und Tier-2-Börsen sowie Top-DeFi- Protokollen und -Plattformen bietet Kronos eine hervorragende Handelsleistung und Liquidität durch eine fortschrittliche Handelsinfrastruktur und tiefgreifende quantitative Forschungskapazitäten. Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e40c920e-5b96-453f-a96c- 21de8fd8dad0 °