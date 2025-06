Baerbock zur Präsidentin von UN-Generalversammlung gewählt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zur neuen Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt worden.

Die 44-Jährige erhielt bei der Abstimmung in New York am Montag 167 Stimmen, wie das Präsidium nach der Wahl mitteilte. Baerbock dankte vor der Generalversammlung für das in sie gesetzte Vertrauen. Baerbocks Kandidatur war in Deutschland auf Kritik gestoßen. Die frühere Außenministerin hatte die eigentlich vorgesehene deutsche Top-Diplomatin Helga Schmid in letzter Minute verdrängt.

Russland hatte sich mit dem Argument gegen Baerbock ausgesprochen, dass sie "voreingenommen" sei. Hintergrund ist ihre klare Positionierung gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. Baerbock wird Präsidentin der 80. Sitzungsperiode der Generalversammlung. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts hatte zuvor betont, dass eine überwältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten ihre Unterstützung Baerbocks deutlich gemacht hätten. "China, Brasilien oder Südafrika werden künftig sogar Personal für das Team von Frau Baerbock stellen", fügte er hinzu.

