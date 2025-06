Netanjahu fordert Konsequenzen nach Angriff auf Kundgebung in USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Boulder, 02. Juni - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Angriff auf eine Kundgebung zur Unterstützung israelischer Geiseln im US-Bundesstaat Colorado als antisemitisch verurteilt.

"Die Opfer wurden einfach angegriffen, weil sie Juden waren", erklärte er. Bei dem Vorfall am Sonntag in Boulder hatte ein 45-jähriger Mann "Free Palestine" gerufen und Brandsätze in eine Menschenmenge geworfen. Die Teilnehmer gedachten der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurden acht Menschen verletzt, darunter vier Frauen und vier Männer im Alter zwischen 52 und 88 Jahren.

Netanjahu erklärte, er vertraue darauf, dass die US-Behörden "den kaltblütigen Täter mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgen" werden. Die antisemitischen Angriffe weltweit seien "eine direkte Folge von Blutlügen gegen den jüdischen Staat und das jüdische Volk". Weltweit sind die Proteste gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen gestiegen. Dort sind nach Angaben der radikal-islamischen Hamas bislang über 50.000 Menschen getötet worden. Zudem mehren sich unter Palästinensern Befürchtungen, die Bewohner des Gazastreifens sollten vertrieben werden.

Vonseiten des FBI werde die Tat als terroristischer Akt untersucht, sagte Mark Michalek, der Leiter des FBI-Büros in Denver. Auch FBI-Direktor Kash Patel bezeichnete den Vorfall als "gezielten Terroranschlag". Das FBI identifizierte den Verdächtigen als M. Soliman, der nach dem Angriff ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Erst im vergangenen Monat war ein in Chicago geborener Mann festgenommen worden, nachdem er zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington erschossen hatte. Die Opfer verließen eine Veranstaltung des American Jewish Committee, einer Organisation, die gegen Antisemitismus kämpft. Diese Gewalttat hatte die Polarisierung zwischen Israel-Unterstützern und pro-palästinensischen Demonstranten in den USA weiter verschärft.

(Bericht von Jasper Ward, Raphael Satter, Mark Makela, Kristina Cooke and Steve Gorman; geschrieben von Sabrina Frangos Moawis Ahmed.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)