Börse Frankfurt-News: ETFs: "Produkte mit US-Bezug nur zögerlich gekauft"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Aufgrund der Schwäche von US-Aktien sind deutsche und andere europäische Aktien jetzt extrem beliebt. Ebenfalls gut an kommen weiter Rüstungs-Tracker. Emittenten reagieren mit immer neuen Produkten.

3. Juni 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Trend hin zu europäischen Aktien hält an. "DAX- und Europa-ETFs werden viel gekauft", berichtet etwa Moritz Kretschmann, der für Lang & Schwarz ETFs handelt. Bezüglich US-Aktien herrscht hingegen Skepsis. "Nach wie vor werden ETFs mit US-Bezug nur zögerlich gekauft", erklärt Holger Heinrich von der Baader Bank. Er meldet insgesamt einen Käuferüberhang im ETF-Geschäft, bei etwas geringeren Umsätzen. Zwar tritt der DAX aktuell auf der Stelle, seit Jahresanfang ergibt sich aber immer noch ein Plus von 19 Prozent, für den Stoxx Europe 600 sind es 7 Prozent. Der S&P 500 kommt seit Jahresanfang nur auf ein kleines Plus von 1 Prozent, der Nasdaq 100 auf 2,5 Prozent.

Zu den viel gehandelten und beliebten ETFs gehören daher derzeit DAX-Tracker von iShares (DE0005933931) oder Xtrackers (LU0274211480) sowie Stoxx Europe 600-ETFs, etwa von Amundi (LU0908500753). Heinrich zufolge sind speziell Dividendenprodukte gefragt wie der Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 (LU2611732558). Abgegeben würden einige MSCI EMU-Tracker und der Deka DAX ex Financials 30 (DE000ETFL433), der Finanzinstitute ausschließt.

++++

Webinar am 16. Juni, 12 Uhr: DAX-Indizes - eine Familie stellt sich vor. Mit Veronika Kylburg, STOXX #258

Der DAX ist Teil einer großen Indexfamilie, die rund 80 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung an der Börse Frankfurt abbildet. STOXX hat spannende neue Varianten eingeführt - welche Chancen das für Anleger bietet, erklärt Veronika Kylburg, STOXX bei börse@home. Jetzt anmelden unter boerse-frankfurt.de/webinare.

++++

Zurückhaltung bei US-Aktien, aktive ETFs gesucht

Auch World-ETFs stehen Heinrich zufolge meist auf den Einkauflisten, das heißt unterschiedliche Varianten des MSCI World (IE000BZ1HVL2, IE000V6KDJC9) und des MSCI World ACWI (IE000VXC51U5). Abgegeben würden hingegen der auf Unternehmen der Kreislaufwirtschaft setzende BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders (LU1953136527) und der BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy (LU2194447293) mit Fokus auf Unternehmen, die Vorreiter in der nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen sind.

Das Interesse an US-Aktien bleibt klein: Gesucht sind Heinrich zufolge allenfalls einige klassische S&P 500-Tracker (LU2581375073), aber auch Minimum Volatility-Produkte (IE00BYX8XD24). Ebenfalls gefragt: aktiv gemanagte ETFs wie der JPM US Research Enhanced Index Equity Active (IE000W85O7M4). Der setzt auf US-Unternehmen und versucht, die Rendite des S&P 500 zu übertreffen.

Rüstungsbranche bleibt Renner

Im Handel mit Branchen-ETFs sticht einmal mehr die Rüstungsbranche heraus. "Es wird stetig gekauft", meldet Kretschmann. Schwerpunkt bei Lang & Schwarz: der WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98), der als erster ETF auf europäische Rüstungsunternehmen gesetzt hat.

++++

Immer mehr Rüstungs-ETFs.

Aufgrund des Booms sind zuletzt eine Reihe weiterer Rüstungs-ETFs mit Fokus Europa auf den Markt gekommen, konkret der BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense (LU3047998896, LU3047998979), der iShares Europe Defence (IE000IAXNM41), der Amundi Stoxx Europe Defense (LU3038520774) und der Global X Europe Focused Defence Tech (IE000WRQ9RR1). Größter Defense-ETF bleibt aber mit Abstand der VanEck Defense (IE000YYE6WK5), der mittlerweile rund 5 Milliarden US-Dollar verwaltet. Auf Platz zwei steht der WisdomTree Europe Defense mit 2,2 Milliarden Euro, auf Platz drei der HANetf Future of Defense mit 2,1 Milliarden Euro (IE000OJ5TQP4).

Zum Vergleich besuchen Sie JustETF.com

++++

Ist Rüstung eine "gehyptes" oder ein langfristiges Anlagethema? Dieser Frage hat sich das ETF-magazin extraETF gewidmet. Das Fazit: Rüstung sei ein langfristiger Trend. "Anders als bei Themeninvestments wie Videospiele oder Cannabis geht es bei der Rüstung um ein langfristiges Engagement von essentieller Bedeutung", erklärt Thomas Brummer. Grundsätzlich sollte man jedoch nicht übertreiben - und in jedem Fall global und breit gestreut anlegen.

Beliebte Gold-ETCs

Weiter einiges um geht zudem in Gold-ETCs, wie Kretschmann feststellt, etwa in Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) - mit vielen Käufen. Ebenfalls umsatzstark seien Kupfer-ETCs wie der WisdomTree Copper (GB00B15KXQ89).

Von Anna-Maria Borse, 3. Juni 2025, Deutsche Börse AG ©

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)