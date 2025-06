Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Eurozonen-Inflation sinkt deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Am Vormittag hatte das Aus für die niederländische Regierung zwar den richtungweisenden Euro-Bund-Future zunächst deutlicher gebremst, gegen Mittag notierte er dann aber wieder mit 131,33 Punkten 0,13 Prozent im Plus. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,5 Prozent.

So war die Inflation in der Eurozone im Mai laut aktuellen Daten unter die Marke von zwei Prozent gefallen und damit etwas stärker als von Volkswirten im Durchschnitt erwartet.

Im Fokus steht in dieser Woche weiterhin die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag. Experten gehen fest von einer Leitzinssenkung aus. Die nun veröffentlichten Inflationsdaten für den Mai sprächen zudem für einen weiteren Zinsschritt im Juli, erklärte Volkswirt Jack Allen-Reynolds vom Analysehaus Capital Economics./mis/jsl/stw