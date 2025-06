GNW-News: LiquidStack stellt die GigaModularT Coolant Distribution Unit vor - die erste skalierbare, modulare CDU der Branche mit zukunftssicherer Plattform zur Kühlleistungserweiterung

^CANNES, Frankreich, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiquidStack (http://liquidstack.com), ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren, hat heute auf dem Datacloud Global Congress seine neueste Innovation vorgestellt: die GigaModular(TM) CDU (https://liquidstack.com/cdu-direct-to-chip/giga-modular) - die branchenweit erste modulare und skalierbare Kühlmittelverteilungseinheit mit einer Kühlleistung von bis zu 10 MW. Diese Leistung wird durch eine flexible, modulare Plattform und einen ?Pay-as-you-grow"-Installationsansatz ermöglicht. Angetrieben von der rasant zunehmenden Verbreitung von KI, Cloud Computing und anderen datenintensiven Technologien wird der weltweite Markt für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren voraussichtlich von 5,17 Milliarden US- Dollar im Jahr 2025 auf rund 15,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen (https://www.precedenceresearch.com/data-center-liquid-cooling-market). Gleichzeitig stellen KI-Workloads mit ihren extrem hohen Rechenanforderungen neue Rekorde bei den Ansprüchen an das Wärmemanagement auf - und erfordern leistungsfähigere, effizientere Kühllösungen. Mit der bevorstehenden Einführung von Hardware wie Nvidias B300 und GB300 sowie den unvermeidlich folgenden, noch leistungsstärkeren Nachfolgegenerationen wächst der Bedarf an zukunftssicherer Kühlleistung mehr denn je. Diese immer ausgefeilteren Technologien erzeugen deutlich höhere Wärmedichten als herkömmliche Prozessoren. So wird die Leistungsdichte pro Rack bis Ende 2027 von aktuell 120 kW auf 600 kW ansteigen. ?KI wird die Wärmeabgabe weiter in bislang unbekannte Extreme treiben, weshalb Rechenzentren Kühlsysteme benötigen, die sich unkompliziert implementieren, verwalten und skalieren lassen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden", erklärt Joe Capes, CEO von LiquidStack. ?Mit einer Kühlleistung von bis zu 10 MW - verfügbar in den Redundanzstufen N, N+1 oder N+2 - ist GigaModular eine Plattform wie keine andere. Wir haben sie so entwickelt, dass sie die einzige CDU ist, die unsere Kunden jemals benötigen werden. Sie ermöglicht eine zukunftssichere Auswahl an Designs für die direkte Flüssigkeitskühlung von Chips - ganz ohne die herkömmlichen Einschränkungen oder Grenzen." Zu den wichtigsten Merkmalen der LiquidStack GigaModular CDU-Plattform zählen: * Voll skalierbare Kühlleistung: Die modulare Plattform unterstützt eine einphasige Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung mit einer Leistungsbandbreite von 2,5 MW bis 10 MW. * Pumpenmodul: Eine hocheffiziente IE5-Pumpe in Kombination mit zwei BPHx- Modulen sorgt für eine flexible, skalierbare Leistung. Zwei 25-µm-Filter schützen dabei kritische Komponenten und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb auch im großtechnischen Maßstab. * Steuermodul: Das zentralisierte Design mit separaten Pumpen- und Steuermodulen reduziert sowohl die Anzahl der Komponenten als auch die Systemkomplexität. * Instrumentierungssätze: Zentralisierte Druck-, Temperatur- und elektromagnetische Durchflusssensoren ermöglichen eine präzise Steuerung und Optimierung des Kühlprozesses. * Vereinfachter Servicezugang: Die Wartung erfolgt ausschließlich von der Vorderseite des Geräts, sodass das System wandnah aufgestellt werden kann - ein Zugang von hinten oder von der Seite ist nicht erforderlich. * Optionale Konfiguration: Das skidmontierte System wird entweder mit vorinstallierten Schienen und Überkopfverrohrungen geliefert oder als separate Schränke zur Montage vor Ort bereitgestellt. LiquidStack präsentiert die neue GigaModular CDU vom 3. bis 5. Juni auf dem Datacloud Global Congress (https://datacenter-group.com/en/news- stories/article/datacloud-global-congress-in-cannes-2025/) im Palais des Festivals in Cannes, Frankreich. Besucher haben am Stand Nr. 88 die Gelegenheit, eine immersive VR-Demonstration zu erleben. Die Angebotserstellung für die GigaModular CDU beginnt im September 2025, die Produktion findet in den Fertigungsstätten von LiquidStack in Carrollton, Texas (USA) statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://liquidstack.com/cdu-direct-to-chip/giga-modular Über LiquidStack

LiquidStack(TM) gilt als angesehener Marktführer im Bereich der Flüssigkeitskühlung

für IT-Hardware, Telekommunikation und Blockchain-Systeme. Als Pionier der weltweit kompaktesten, effizientesten und nachhaltigsten Flüssigkeitskühlungslösung seit 2012 bilden unsere fortschrittlichen Technologien weiterhin das Rückgrat hoch skalierbarer und umweltfreundlicher Hyperscale-, Colocation-, Unternehmens-, Edge- und Blockchain-Rechenzentren.

Unsere vielseitigen Direct-to-Chip-CDUs - darunter GigaModular(TM), DataTank(TM),

EdgeTank(TM), CryptoTank(TM), MicroModular(TM) und MacroModular(TM) - sowie unsere

umfassenden Dienstleistungen ermöglichen die Echtzeit-Weiterentwicklung von Computing und Kommunikation und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft unseres Planeten. Weitere Informationen finden Sie unter liquidstack.com (http://liquidstack.com).