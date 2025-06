Original-Research: Somec S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Somec S.p.A. - von GBC AG 03.06.2025 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Somec S.p.A. Unternehmen: Somec S.p.A. ISIN: IT0005329815 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 22,50 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Die Somec S.p.A. (Somec) ist auf das Engineering, Design und die Umsetzung komplexer Projekte im Zivil- und Marinesektor spezialisiert und operiert in drei verschiedenen Geschäftsbereichen: Horizons (kundenspezifische Systeme für Schiffsarchitektur und Gebäudefassaden), Talenta (professionelle Küchensysteme und -produkte), Mestieri (Design und Produktion von maßgeschneiderten Inneneinrichtungen). Das vergangene Geschäftsjahr 2024 hat der Somec-Konzern dank eines deutlichen Wachstums des Kerngeschäftsbereichs "Horizons" (maritimes und ziviles Glasbusiness) mit einem moderaten Umsatzanstieg um 3,2% auf 382,82 Mio. EUR (VJ: 371,04 Mio. EUR) abgeschlossen. Durch einen verbesserten Umsatzmix (höherer Anteil des margenträchtigen Marinebusiness) und stärkere Kosteneffizienzen konnte das EBITDA deutlich überproportional um 62,7% auf 29,58 Mio. EUR (VJ: 18,18 Mio. EUR) zulegen. Parallel hierzu erhöhte sich die EBITDA-Marge signifikant auf 7,7% (VJ: 4,9%). Auf Nettoebene musste jedoch, bedingt durch angefallene Sondereffekte, welche vor allem Restrukturierungskosten (ca. 0,50 Mio. EUR) und Goodwill-Abschreibungen (ca. 4,80 Mio. EUR) betrafen, ein negatives Konzernergebnis (nach Minderheiten) von -3,30 Mio. EUR (VJ: 11,65 Mio. EUR) ausgewiesen werden. Korrigiert um diese Effekte wurde stattdessen ein bereinigtes Nettoergebnis in Höhe von 4,80 Mio. EUR erzielt und damit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresniveau (VJ: -10,37 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres belief sich auf 744,0 Mio. EUR (davon rund 66,0% Horizons-Anteil) und bewegt sich damit nahezu auf dem hohen Vorjahresniveau (VJ: 752,0 Mio. EUR). Von diesem umfangreichen Auftragsbestand sollen laut Unternehmensangaben 39,5% im aktuellen Geschäftsjahr und 26,2% im darauffolgenden Geschäftsjahr 2025 umsatzwirksam werden. Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung und des starken Auftragsbestands stellt das Somec-Management für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 ein prozentual-einstelliges Konzernumsatzwachstum und eine deutliche Profitabilitätsverbesserung gegenüber dem Vorjahr in Aussicht. Vor dem Hintergrund der positiven Unternehmensperformance, dem umfangreichen Auftragsbestand und dem bestätigten Ausblick im Auftaktquartal, kalkulieren wir für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem moderaten Umsatzanstieg um 4,1% auf 398,55 Mio. EUR (VJ: 382,82 Mio. EUR). Aufgrund eines erwarteten verbesserten Umsatzmix (höherer Anteil des margenstarken Glasbusiness) rechnen wir parallel hierzu mit einem nochmals stärkeren EBITDA-Zuwachs um 12,1% auf 33,17 Mio. EUR (VJ: 29,58 Mio. EUR) und einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 8,3% (VJ: 7,7%). In Bezug auf die darauffolgenden Geschäftsjahre 2026 und 2027 gehen wir von einer Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie von Somec aus, wobei der Kerngeschäftsbereich "Horizons" der Hauptwachstumstreiber des Konzerns sein sollte. Daneben sollte auch die "Mestieri"-Sparte im Rahmen der von uns erwarteten Rückkehr auf den (Segment-)Wachstumskurs ebenfalls die Wachstumsdynamik des Konzerns zusätzlich befeuern können. Entsprechend prognostizieren wir für diese Geschäftsjahre 2026 und 2027 einen weiteren moderaten Umsatzanstieg auf dann 419,02 Mio. EUR bzw. 441,12 Mio. EUR. Durch ein erwartetes stärkeres Umsatzgewicht des traditionell besonders margenstarken "Horizons"-Segments rechnen wir parallel hierzu mit einem überproportionalen EBITDA-Anstieg auf 36,53 Mio. EUR bzw. 39,79 Mio. EUR. Gleichzeitig sollte sich die EBITDA-Marge weiter verbessern auf dann 8,7% (GJ 2026) bzw. 9,0% (GJ 2027). Insgesamt sollte es der Somec-Gruppe gelingen, durch ihre starke Nischenpositionierung im maritimen Sektor (Weltmarktführerschaft bei der Schiffsverglasung etc.) deutlich von der boomenden Kreuzfahrtindustrie im Bereich des Schiffsneubaus und der Schiffsmodernisierungen (Refitting-Projekte) zu profitieren. Auch hinsichtlich des US-Fassadengeschäfts rechnen wir basierend auf einer erwarteten robusten Nachfrage nach komplexen maßgeschneiderten Kundenlösungen mit einer weiteren Ausweitung des Geschäftsvolumens. Das "Mestieri"-Geschäftsfeld sollte ebenfalls angesichts ihres nahezu einzigartigen Leistungsangebots und den durchgeführten geschäftsmodellspezifischen Optimierungsmaßnahmen wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren können. Hierzu sollte insbesondere die vielversprechende strategische Positionierung in den verschiedenen Endmärkten, v.a. der Luxusbranche und den luxusnahen Sektoren, wesentlich beitragen. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir basierend auf unseren Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre ein Kursziel von 22,50 EUR je Aktie errechnet. Ausgehend von dem aktuellen Kursniveau vergeben wir damit das Rating "Kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der Somec-Aktie. Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.06.2025 (8:50 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 03.06.2025 (11:00 Uhr)