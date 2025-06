Regierung will stärker gegen Schwarzarbeit vorgehen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hamburg/Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will bis zur Sommerpause einen Gesetzentwurf vorlegen, um effizienter gegen Schwarzarbeit vorgehen zu können.

"Wir werden die Finanzkontrolle Schwarzarbeit stärken", kündigte der SPD-Chef am Dienstag im Hamburger Hafen bei der Vorstellung der Zollbilanz für 2024 an. Es müsse härter vorgegangen werden gegen illegale Beschäftigung. Ziel sei, größere Datenmengen auswerten zu können, auch mit Künstlicher Intelligenz. "Dazu trägt ein vollständiger Datenaustausch zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden bei." Verbesserungsbedarf gebe es auch beim Austausch von Informationen zwischen Bund und Ländern. Zusätzliche Stellen für den Zoll seien bereits von der Vorgängerregierung beschlossen worden. Klingbeil hofft mit mehr Kontrollen die Einnahmen des Staates steigern zu können.

Der Zoll beschäftigt insgesamt über 48.000 Personen. 9200 davon werden gegen Schwarzarbeit eingesetzt, auch zur Feststellung, ob in Betrieben der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird. In diesem Bereich hat der Zoll im vergangenen Jahr 97.000 Straf- und 50.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die festgestellte Schadenssumme wurde auf über 766 (2023: 615) Millionen Euro beziffert.

Klingbeil ergänzte, der Zoll werde zusätzliche Ermittlungsbefugnisse gegen Schwarzarbeit, aber auch Finanzkriminalität bekommen. "Der Rechtsstaat muss hier hart durchgreifen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit." So werde es eine Umkehr der Beweislast bei verdächtigen Vermögenswerten geben. Wer solche besitze, müsse nachweisen, dass er sie legal erworben habe. Außerdem sollen die Kompetenzen zur Finanzkriminalität beim Bund gebündelt werden. Bei Geldwäsche soll auch die Zusammenarbeit von Bund und Ländern sowie zwischen Deutschland und internationalen Institutionen verbessert werden.

Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt sprach von einem wichtigen Signal. "Schwarzarbeit macht reguläre Jobs kaputt", so IG-BAU-Chef Robert Feiger. Die aufgedeckten Verstöße seien nur die Spitze des Eisbergs. "Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung gehören gerade auf dem Bau zum Alltag. Immer häufiger haben wir es hier mit Strukturen von organisierter Kriminalität zu tun." Eine stärkere Präsenz des Zolls sei auf Baustellen nötig. Dafür brauche es deutlich mehr Personal. Nötig seien aber auch schnellere Verfahren und abschreckende Strafen.

MASSEN VON LIEFERUNGEN AUS CHINA

Laut Zoll wurden 2024 bundesweit rund 32 Tonnen Betäubungsmittel, davon rund 16 Tonnen Kokain, aus dem Verkehr gezogen. Zudem wurden 205 Millionen Schmuggelzigaretten entdeckt. Hauptroute ist der Behörde zufolge der Seeweg. Der Zoll fertigte vergangenes Jahr insgesamt über 595 Millionen Waren im Wert von 1,3 Billionen Euro ab. Klingbeil sagte, es kämen immer mehr Billigprodukte etwa aus China und auch gefälschte Waren. Hiergegen solle stärker vorgegangen werden.

Dies forderte auch der Handelsverband HDE. Der Zoll brauche die nötigen Kapazitäten und müsse digitaler werden. Der Verband sprach sich auch dafür aus, die Freigrenze von 150 Euro abzuschaffen. Es gebe viele falsch deklarierte Pakete, oder Waren würden auf mehrere Pakete aufgeteilt, um unter dem Radar des Zolls zu bleiben. Laut HDE sind im vergangenen Jahr 4,6 Milliarden Pakete mit einem angegebenen Wert von unter 150 Euro in die EU geliefert worden. "Davon kamen 91 Prozent aus China, vorrangig von Anbietern wie Temu und Shein." Die USA hätten ihre Freigrenze Anfang April abgeschafft. Dort werde nun auf jedes Paket Zoll erhoben und eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr. "Damit ist das Geschäftsmodell für Temu & Co in den USA tot. In der Folge sehen wir schon jetzt eine Neuorientierung dieser Unternehmen hin zu Europa."

