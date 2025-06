Deutlich mehr Einkommensmillionäre in der Corona-Zeit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Einkommensmillionäre in Deutschland hat sich während der Corona-Pandemie deutlich erhöht. 2021 erzielten gut 34.500 aller erfassten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen mindestens eine Million Euro an Einkünften. Das waren 18 Prozent oder knapp 5200 mehr als im ersten Corona-Krisenjahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dieser überdurchschnittliche Anstieg könne "auf die im Jahr 2021 höhere Inflation zurückgeführt werden".

Steigende Preise sorgten für Mehreinnahmen in Gewerbebetrieben, der Haupteinnahmequelle der Einkommensmillionäre. Werde dieser Effekt herausgerechnet, falle der Anstieg bei der Zahl der Einkommensmillionäre mit zwölf Prozent zwar geringer aus. Er liege damit aber weiter deutlich über dem mittleren preisbereinigten Zuwachs von sechs Prozent zwischen 2010 und 2021. "Auch pandemiebedingte Sondereffekte können 2021 einen Teil zur Erklärung beitragen", betonten die Statistiker daher.

Dem gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zufolge steht der Zunahme von Einkommensmillionären in Krisenzeiten eine steigende Armut gegenüber. "Insbesondere seit Beginn der Pandemie haben wir eine Zunahme der Sorgen über die soziale Ungleichheit in Deutschland beobachten können", sagte die wissenschaftliche Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch. Die Entwicklung zeige, dass die Besorgnis vieler Menschen insbesondere mit kleinen und mittleren Einkommen einen realen Grund habe. "Das Gefühl großer sozialer Ungleichheit ist dabei Wasser auf die Mühlen derer, die demokratische Ordnung grundsätzlich infrage stellen", sagte Kohlrausch.

REICHENSTEUER FÜR 134.200 STEUERPFLICHTIGE

Für 20.600 oder 60 Prozent der steuerpflichtigen Einkommensmillionäre bildeten die Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb die Haupteinnahmequelle. Weitere 6500 (19 Prozent) bezogen ihre Einkünfte vorwiegend aus nichtselbstständiger Arbeit und 5300 (15 Prozent) aus selbstständiger Arbeit. "Andere Einkunftsarten spielten nur eine untergeordnete Rolle, wobei Einkünfte aus Kapitalvermögen seit Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 nur noch unvollständig abgebildet werden können", hieß es. Die Höhe der erzielten Einkünfte lag bei den Einkommensmillionären im Bundesdurchschnitt bei 2,8 Millionen Euro (2020: 2,6 Millionen Euro).

Insgesamt erzielten die 43,3 Millionen Steuerpflichtigen im Jahr 2021 Einkünfte von 2,0 Billionen Euro. Zusammen veranlagte Personen werden dabei als ein Steuerpflichtiger gezählt. Im Vergleich zum ersten Corona-Krisenjahr 2020 stieg die Zahl der Steuerpflichtigen um 1,3 Prozent. 2020 war sie zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren gesunken. Die Einkünfte aller Steuerpflichtigen lagen 2021 um 109 Milliarden Euro oder sechs Prozent höher als im vorherigen Jahr. Die von den Arbeitgebern einbehaltene Lohnsteuer summierte sich zusammen mit der von den Finanzbehörden festgesetzten Einkommensteuer für 2021 auf 357 Milliarden Euro. Verglichen mit 2020 bedeutet dies eine Steigerung um 22 Milliarden Euro oder sieben Prozent.

In Deutschland wird ein progressiver Steuersatz angewendet. Der Steuersatz steigt also mit zunehmendem Einkommen. "Dadurch werden die Steuerpflichtigen unterschiedlich stark belastet", so die Statistiker. 2021 wurden Jahreseinkommen ab 274.613 Euro mit dem Höchstsatz von 45 Prozent besteuert, bei gemeinsam veranlagten Personen gilt dieser ab 549.226 Euro. Bei rund 134.200 Steuerpflichtigen kam dieser sogenannte Reichensteuersatz zum Tragen. Das entspricht rund 0,3 Prozent aller Steuerpflichtigen. Auf sie entfielen 7,8 Prozent der gesamten Einkünfte und 15,7 Prozent der Steuersumme, so das Statistikamt.

