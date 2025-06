Energie-Lobby fordert solide finanzierte Strompreissenkung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat eine verlässliche Finanzierung der von der Bundesregierung geplanten Strompreisentlastungen gefordert.

"Wenn Strompreisentlastungen in zweistelliger Milliardenhöhe in den Raum gestellt werden, dann muss das aus dem Haushalt finanziert werden", forderte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae am Mittwoch in Berlin auf dem jährlichen Branchenkongress. Der Verband halte die Senkung der Stromsteuer, eine Stützung der Industrie und die Entlastungen für notwendig. Um Investitionssicherheit zu gewährleisten, dürften die dafür erforderlichen finanziellen Mittel aber nicht Jahr für Jahr wieder verringert werden. Der BDEW habe daher die "sehr klare Forderung" an die Bundesregierung, die Strompreisentlastungen aus dem Kernhaushalt und nicht aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu finanzieren.

Auf dem Kongress des wichtigsten Lobby-Verbandes der Energiewirtschaft wird am Nachmittag auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche erwartet. Die CDU-Politikerin hatte angekündigt, sie werde die Senkung der Stromsteuer und eine Entlastung bei den Netzentgelten noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen. Bislang ist offen, aus welchem Topf dies finanziert wird. Im Finanzministerium hatte es geheißen, die Senkung der Stromsteuer werde voraussichtlich aus dem Haushalt finanziert. Für die Senkung der Netzentgelte käme demnach auch der neue, aus Schulden finanzierte Sonderetat für Infrastruktur und Klimaneutralität infrage.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)