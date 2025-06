IRW-News: ACCESS Newswire: Sama führt multimodale KI ein, wobei neben Human Intelligence verschiedene Datentypen für KI-Modelle der nächsten Generation genutzt werden

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Sama führt multimodale KI ein, wobei neben Human Intelligence verschiedene Datentypen für KI-Modelle der nächsten Generation genutzt werden

Die ersten Implementierungen haben eine 35%ige Verbesserung der Genauigkeit und eine 10%ige Reduzierung der Produktrücksendungen bewirkt

San Francisco, CA / ACCESS Newswire / 4. Juni 2025 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit agilem Daten-Labeling für Modelltraining und Leistungsbewertung, gab heute die Einführung von Sama Multimodal bekannt, einer neuen Lösung, die mehrere Datentypen und Eingaben mit einer HITL-Validierung (Human-in-the-Loop) kombiniert, um leistungsfähigere, genauere KI-Systeme zu schaffen. Durch die Integration verschiedener Modalitäten wie Bild-, Video-, Text-, Audio-, LiDAR- und Radardaten liefert Sama Multimodal erhebliche Verbesserungen der Modellgenauigkeit für Branchen wie Automobil- und Einzelhandel. Die ersten Ergebnisse waren beeindruckend, einschließlich einer umfassenden Implementierung im Einzelhandel, bei der die Modellgenauigkeit um 35 % gesteigert und die Produktrückgabe um 10 % reduziert wurde.

Sama Multimodal bietet KI-Teams in Unternehmen ein flexibles Framework, dessen Widget-basierte Architektur die schnelle Integration mehrerer KI-Modelle in verschiedenen Phasen des Workflows erleichtert, einschließlich der Verwendung von Voranmerkungen aus Open Source-, Client- und/oder Sama-basierten Modellen, während die strategische HITL-Validierung integriert wird, um Qualität zu gewährleisten und Verzerrungen in den Modell-Outputs zu mindern.

Mit Sama Multimodal können Unternehmen differenzierte KI-Lösungen entwickeln, die das gesamte Spektrum der verfügbaren Daten nutzen, einschließlich Sensordaten, die immer produktiver werden, so Duncan Curtis, SVP von AI Product and Technology bei Sama. Was unsere Plattform wirklich einzigartig macht, ist ihre Flexibilität: Teams können jede beliebige Kombination von Modalitäten aufnehmen, abgleichen und mit Anmerkungen versehen und dann zum richtigen Zeitpunkt in ihrem Entwicklungs-Workflow von bereits trainierten zu proprietären Modellen wechseln. Die Plattform wurde entwickelt, um sich mittels KI selbst weiterzuentwickeln.

Sama Multimodal demokratisiert den Zugang zu fortschrittlichen KI-Technologien und schafft differenzierte Kundenerlebnisse für den Einzelhandel und die Automobilindustrie. In Einzelhandelsanwendungen werden zum Beispiel die multimodalen Funktionen von Sama Anwendungen mit Relevanz für die Suche und die Produktfindung durch eine Kombination aus Bild-, Text- und Videoanmerkungen erheblich verbessert. Im Automobilsektor zeichnet sich Sama Multimodal durch die Integration von Kamera-, LiDAR- und Radardaten aus, um ein umfassenderes Umweltverständnis für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrzeuge zu schaffen.

Die multimodale Infrastruktur von Sama ist zukunftssicher und ermöglicht es Unternehmen, die Komplexität von Modellen zu skalieren, ohne Datenpipelines von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Durch die Nutzung menschlicher Expertise für komplexes Kontextverständnis bei gleichzeitiger Automatisierung routinemäßiger Datenverarbeitungsaufgaben ist Sama Multimodal nicht nur ideal für heutige Anwendungen, sondern auch für neu entstehende Anforderungen wie die sprachunterstützte Suche im Einzelhandel, visuell unterstützte Robotik und personalisierte Kundenerlebnisse auf Basis von Echtzeit-Verhaltensdaten.

Sama Multimodal wird vollständig von SamaHubTM, einem kollaborativen Arbeitsplatz, und von SamaAssureTM, der branchenweit höchsten Qualitätsgarantie, unterstützt, die routinemäßig eine Akzeptanzrate von 98 % bei der ersten Charge bietet.

Über Sama

Sama ist ein weltweit führender Anbieter von Datenannotationslösungen für Computer Vision, generative KI und große Sprachmodelle. Unsere Lösungen minimieren das Risiko von Modellausfällen und senken die Gesamtbetriebskosten - dank einer unternehmensfähigen ML-gestützten Plattform und SamaIQ, durch proprietäre Algorithmen aufgedeckte verwertbare Dateninhalte sowie ein hochqualifiziertes Team von mehr als 5.000 Datenexperten. 40 % der Tech-Riesen und andere wichtige Fortune-50-Unternehmen, darunter auch GM, Ford und Microsoft, vertrauen bei der Bereitstellung branchenführender ML-Modelle auf Sama.

Als zertifizierte B-Corp verfolgt Sama das Ziel, durch die digitale Wirtschaft die Möglichkeiten für unterprivilegierte Personen zu erweitern, und hat bereits mehr als 68.000 Menschen den Schritt heraus aus der Armut ermöglicht. Das Schulungs- und Beschäftigungsprogramm des Unternehmens wurde durch eine vom MIT geleitete randomisierte kontrollierte Studie validiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sama.com.

