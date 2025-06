Merz bricht zu Antrittsbesuch nach Washington auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Mittwochabend zu seinem Antrittsbesuch nach Washington, wo er am Donnerstag US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus treffen wird. Geplant sind ein Gespräch unter vier Augen und ein gemeinsames Mittagessen. Mit Spannung erwartet wird die anschließende Pressebegegnung im Oval Office, dem Büro des Präsidenten. Dort war es bei den Besuchen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa zu Eklats gekommen.

Im Mittelpunkt des Treffens werden die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs, die Reaktion der Nato auf die wachsenden Bedrohungen von außen und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen. Merz hat bereits klargemacht, dass er nicht als "Bittsteller" nach Washington reist und die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten wird.

Der Kanzler wird nur etwa 17 Stunden in der US-Hauptstadt sein. Er bricht am Mittwochabend nach einem Abendessen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin auf, wird nach Mitternacht (Ortszeit) in Washington erwartet und dann im Gästehaus des Präsidenten - dem Blair House - übernachten. Das Programm im Weißen Haus startet am Donnerstag am späten Vormittag.

Merz und Trump sind sich erst ein Mal vor vielen Jahren flüchtig in New York begegnet. Seit dem Amtsantritt des Kanzlers vor vier Wochen haben sie aber schon vier Mal telefoniert - ein Mal zu zweit und danach drei Mal in größerer Runde mit mehreren anderen europäischen Staats- und Regierungschefs zum Ukraine-Krieg./mfi/DP/stw