EZB treibt Lockerungskurs voran - Kommt nun die Zinspause?

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) treibt angesichts der sinkenden Inflation und der schwachen Konjunktur im Euroraum ihren Zinssenkungskurs voran.

Wie es nach der achten Zinssenkung seit Mitte 2024 nun geldpolitisch weitergehen soll, ließ EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss weitgehend offen.

"Ich bestätige hier jetzt nicht eine Pause", sagte sie. Die EZB sei allerdings nun gut aufgestellt, um mit der globalen Unsicherheit umzugehen.

Die Zentralbank beschloss auf ihrer Zinssitzung, den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz, mit dem sie ihren geldpolitischen Kurs steuert, um einen Viertelpunkt auf 2,00 Prozent nach unten zu setzen.

Die EZB lege sich nicht im voraus fest, sagte Lagarde. "Und wir sind auf Basis des aktuellen Zinspfads und der von uns beschlossenen Senkung um 25 Punkte gut positioniert, um den auf uns zukommenden Unsicherheiten begegnen zu können."

Sie betonte zudem, die Notenbank werde an ihrem datenabhängigen Ansatz festhalten und von Sitzung zu Sitzung entscheiden. Am Finanzmarkt wird aktuell die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause auf der kommenden geldpolitischen Sitzung im Juli auf fast 80 Prozent taxiert. Im Vorfeld der EZB-Sitzung waren es noch über 70 Prozent.

EXPERTEN ERWARTEN SOMMERPAUSE

"Eine Pause über den Sommer ist sehr wahrscheinlich, da die EZB die Handelsrisiken und die Widerstandsfähigkeit der Binnenwirtschaft bewertet", sagte David Zahn, Zinsexperte Europa bei der Investmentfirma Franklin Templeton.

Eine weitere Zinssenkung im Juli werde heftig umstritten sein, meinte Michael Heise, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters HQ Trust. "Die meisten Beobachter erwarten eine Zinspause." Auszuschließen sei eine Zinssenkung aber nicht.

Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bezeichnete die erneute Zinssenkung angesichts der schwachen wirtschaftlichen Erwartungen als angemessen.´"Basierend auf der aktuellen Datenlage erwarte ich keine weiteren Zinssenkungen bis zum Herbst."

WACHSTUMSSCHWÄCHE BEREITET SORGENFALTEN

Mit der Inflation, die unter anderem in Folge des Ukraine-Kriegs nach oben geschossen war, sind die Währungshüter inzwischen auf der Ziellinie angelangt. Die Teuerungsrate im Euroraum lag im Mai noch bei 1,9 Prozent nach 2,2 Prozent im April. Das EZB-Ziel von 2,0 Prozent wurde damit sogar untertroffen.

Auf der anderen Seite bremst der von US-Präsident Donald Trump entfachte weltweite Handelskrieg die Wirtschaft im Euroraum aus. Laut der Prognose der EU-Kommission vom Mai wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Euro-Zone dieses Jahr nur noch um 0,9 Prozent wachsen. Im Herbst war noch ein Zuwachs von 1,3 Prozent veranschlagt worden.

Einer der größten Bremsklötze ist die anhaltende Wachstumsschwäche Deutschlands, der größten Volkswirtschaft in der 20-Länder-Gemeinschaft. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sagt das dritte Rezessionsjahr in Folge voraus.

Die EZB-Volkswirte bestätigten ihre Wachstumsprognose für die Euro-Zone von 0,9 Prozent in diesem Jahr. Sie verwiesen auf "ein unerwartet starkes erstes Quartal in Verbindung mit schlechteren Aussichten für den restlichen Jahresverlauf" zur Begründung. Bei der Inflation in diesem Jahr erwarten sie jetzt eine Rate von 2,0 Prozent nach 2,3 Prozent in ihrer vorangegangenen Schätzung. Die neue Schätzung würde genau dem Zielwert der Währungshüter entsprechen.

ZINSBESCHLUSS NICHT EINSTIMMIG

Laut Lagarde fielen die Beschlüsse nicht einhellig. "Es gab ein Mitglied des EZB-Rats, dass die Entscheidung nicht unterstützt hat", sagte sie ohne Namen zu nennen. Aufgrund der Wachstumssorgen und des unvorhersagbaren Hin-und-Her im Zollstreit mit den USA ist der Ausblick für die EZB von großer Unsicherheit geprägt.

Unternehmen neigen in solchen Situationen dazu, sich mit größeren Investitionen zurückzuhalten. Laut Lagarde haben Vorzieheffekte zwar dafür gesorgt, dass die Industrie gestärkt worden sei. Doch habe der mehr auf den Binnenmarkt ausgerichtete Servicesektor an Fahrt verloren. "Höhere Zölle und ein stärkerer Euro dürften es Unternehmen erschweren, zu exportieren", sagte die EZB-Chefin.

Ein Lichtblick für das Wachstum könnte die geplante militärische Aufrüstung in Europa sowie das in Deutschland angeschobene massive Finanzpaket sein. Die schwache Konjunktur bremst zwar die Inflation kurzfristig, doch auf längere Sicht könnten Zölle und unterbrochene Handelsketten die Inflation kräftig antreiben.

Die EZB fährt in dieser Gemengelage schon seit geraumer Zeit in der Zinspolitik auf Sicht und entscheidet datengetrieben von Sitzung zu Sitzung. Manche Währungshüter wie Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras hatten bereits eine Zinspause im Juli ins Spiel gebracht.

