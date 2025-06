Holzmann (EZB): Sind mit erreichtem Zinsniveau bereits expansiv unterwegs

Wien (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Einschätzung von Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann mit ihren Leitzinsen bereits ein konjunkturantreibendes expansives Niveau erreicht.

Der Gleichgewichtszins in Europa, der eine Wirtschaft weder bremst noch anschiebt, liege gegenwärtig bei etwa drei Prozent, sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag auf einer Veranstaltung in Wien. "Was heißt, wir sind mit den zwei Prozent schon sehr expansiv", fügte er hinzu. Die Währungshüter hatten am Donnerstag zum siebten Mal in Folge ihre Zinssätze gesenkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, mit dem die EZB ihren geldpolitischen Kurs steuert, wurde um einen Viertelpunkt auf 2,00 Prozent nach unten gesetzt.

Holzmann war auf der Zinssitzung in Frankfurt der einzige Währungshüter, der den Zinsbeschluss nicht mittrug. "Ich habe mit meiner einzelnen Stimme das Ergebnis nicht beeinflusst, das war mir klar", sagte er. Wenn eine Entscheidung aber einmal getroffen worden sei, dann werde sie von allen unterstützt. "Und das gilt auch für mich", merkte er an.

(Reporter Francois Murphy; Bearbeitet von Frank Siebelt; Redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)