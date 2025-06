EQS-News: Circus SE ernennt ehemaligen Helsing-Topmanager Sasha Borovik zum General Counsel

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie

Circus SE ernennt ehemaligen Helsing-Topmanager Sasha Borovik zum General Counsel



11.06.2025

PRESSEMITTEILUNG

Circus SE ernennt ehemaligen Helsing-Topmanager Sasha Borovik zum General Counsel

•Borovik, Harvard Law-Absolvent, verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Rechtsbereich von KI, Technologie und Verteidigung – unter anderem als Director of Legal Affairs bei Microsoft sowie als zentraler juristischer Architekt hinter dem KI-Defense Unternehmen Helsing, zuletzt bewertet mit über $5 Milliarden.

•Mit fundierter Expertise in globalen Verhandlungen und IP-Strategie über zivile und militärische Sektoren hinweg arbeitete er mit Organisationen wie der NATO, den Vereinten Nationen und den ukrainischen Streitkräften zusammen.

•Als erster dedizierter Defense Executive bei Circus soll er die internationale Expansion und rechtliche Strategie vorantreiben – im Zuge des CA-M Launches als erste autonome Lösung für den Verteidigungsbereich und der Serienproduktion des CA-1.



München, 11. Juni, 2025 – Circus SE (XETRA: CA1), ein weltweit führender Anbieter von KI-Software und Robotik Lösungen für die Food-Service-Industrie, gibt die Ernennung von Sasha Borovik zum General Counsel mit Wirkung zum 11. Juni 2025 bekannt.

Borovik, Absolvent der Harvard Law School, verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in rechtlicher und kommerzieller Führungsverantwortung. Er verhandelte komplexe Technologie-, Verteidigungs- und KI-Transaktionen für globale Konzerne und Institutionen – unter anderem für NATO-nahe Regierungen, die Vereinten Nationen und führende KI-Unternehmen im Bereich sicherheitsrelevanter Infrastruktur.

Bei Helsing, Europas führendem Unternehmen für Defense-KI, war Borovik als General Counsel und Director of Compliance maßgeblich am Aufbau der Rechtsabteilung beteiligt und leitete die Strukturierung sowie Umsetzung mehrerer Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von über 800 Millionen US-Dollar. Seine juristische Führung war entscheidend für die Einhaltung von Vorschriften im Bereich Dual-Use-Technologien, Verteidigungsverträgen und IP-Schutz – in einem der meistbeachteten europäischen KI-Unternehmen.

Vor seiner Zeit bei Helsing war Borovik als Senior Director und Lead Counsel EMEA bei Akamai Technologies (Nasdaq: AKAM) tätig sowie als Director of Legal Affairs bei Microsoft (Nasdaq: MSFT), wo er als leitender Jurist für den öffentlichen Sektor globale Expansionen, strategische Partnerschaften und komplexe Vertragsverhandlungen in regulierten Märkten begleitete.

Die Ernennung erfolgt im Zuge des bevorstehenden Marktstarts der CA-M Produktlinie, dem weltweit ersten autonomen Verpflegungssystem für Verteidigung und kritische Infrastrukturen im Einsatzfeld, sowie der Serienproduktion des Kernprodukts CA-1. Als erster dedizierter Defense-Executive des Unternehmens wird Borovik eine zentrale Rolle bei der Ausgestaltung kommerzieller Verträge, institutioneller Partnerschaften und der regulatorischen Strategie in Dual-Use-Bereichen übernehmen.

„Der Einstieg bei Circus ist eine Chance, das rechtliche Fundament eines Unternehmens mitzugestalten, das Autonomie im industriellen Maßstab neu definiert“, so Sasha Borovik. „Mit dem CA-M und der wachsenden internationalen Präsenz bewegt sich Circus in Märkten, in denen rechtliche Präzision und regulatorische Weitsicht nicht nur ein Vorteil, sondern auch erfolgskritisch sind.“

„Sasha vereint juristische Exzellenz mit ausgeprägter Transaktionserfahrung und tiefem Fachwissen in den Bereichen Verteidigung und KI“, sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus SE. „Während wir die Gespräche mit mehreren NATO-nahen Streitkräften ausweiten und international skalieren, wird sein Beitrag entscheidend sein, um stabile, langfristige Partnerschaften aufzubauen.“

Borovik hat Abschlüsse in Rechtswissenschaften von der Harvard Law School sowie der Karls-Universität Prag. Er spricht sieben Sprachen und ist sowohl in der EU als auch im US-Bundesstaat New York als Anwalt zugelassen.

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com

11.06.2025

