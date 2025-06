GNW-News: Revolution im Bereich Handelsinformationen: Market Inside präsentiert neues Advanced Analytics Dashboard

^YORK, Großbritannien und LONDON, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Market Inside, ein weltweit führender Anbieter von Handelsinformationslösungen, hat heute drei neue, leistungsstarke Funktionen für sein Advanced Analytics Dashboard vorgestellt, die den Umgang mit Handelsdaten vereinfachen sollen. Mit den neuen Funktionen ?Universal Search", ?All Overview" und ?Custom Sorting" erhalten Nutzer ein noch effektiveres Werkzeug, um globale Märkte zu analysieren und zu verstehen. Neue Funktionen für reale Handelsherausforderungen Die neuen Tools bieten weit mehr als nur zusätzliche Daten. Sie wurden entwickelt, um den Analyseaufwand zu minimieren und Vertrauen in Entscheidungen zu stärken. Universal Search Alle Märkte, alle Erkenntnisse - auf einen Blick Mit Universal Search finden Sie alle Länderdaten Ihres Plans gebündelt an einem Ort - ganz ohne ständiges Wechseln. Ein Beispiel: Sie analysieren Maschinenausfuhren aus China und möchten diese mit Exporten aus Indien und Vietnam vergleichen. Statt drei separate Berichte zu öffnen, erhalten Sie eine einzige, übersichtliche Darstellung - mit allen relevanten Daten nebeneinander. All Overview Blicken Sie über den Tellerrand hinaus Sie sind sich nicht sicher, welche Länder für Ihr Produkt relevant sein könnten? All Overview bietet Ihnen einen schnellen, klar strukturierten Überblick über die Produktaktivitäten in allen Ländern. So erkennen Sie auf einen Blick, wo etwas passiert - und können fundiert entscheiden, welche Märkte wirklich eine nähere Betrachtung wert sind. Es ist wie ein persönliches Vorschau-Tool für den globalen Handel und liefert genau die Einblicke, die Sie brauchen, um kluge, sichere und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Custom Sorting Benutzerdefinierte Ansichten für schnellere und präzisere Einblicke Es kann frustrierend sein, unübersichtliche Daten zu durchforsten, wenn schnelle Antworten gefragt sind. Deshalb haben wir Custom Sorting entwickelt - eine Funktion, mit der Sie Ihre Handelsdaten genau so organisieren können, wie Sie es brauchen. Ein Beispiel wäre das Recherchieren von Elektroniklieferungen. Mit nur einem Klick sortieren Sie die Datensätze nach HS-Code, um ähnliche Produkte zu gruppieren. Anschließend ordnen Sie die Daten nach Ländern neu, um zu sehen, welche Märkte beim Export führend sind. Zum Schluss sortieren Sie nach Datum, um auf einen Blick steigende Trends im letzten Quartal zu erkennen - ohne lästiges Durchscrollen hunderter Zeilen. Entdecken Sie das Dashboard der nächsten Generation! Probieren Sie diese neuen Funktionen noch heute bei Market Inside (https://www.marketinsidedata.com/en/contact-us?utm_source=news- pr&utm_medium=cpc-pr&utm_campaign=pr-distribution&utm_id=pr-mi) aus. Über Market Inside: Market Inside ist eine vertrauenswürdige globale Handelsdatenplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, wertvolle Erkenntnisse aus Import- und Exportinformationen zu gewinnen. Mit Daten aus mehr als 195 Ländern bedienen wir globale Konzerne, kleine Unternehmen sowie Handelsprofis, die auf verlässliche Informationen angewiesen sind, um Wachstum zu fördern und intelligente Entscheidungen zu treffen. Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a3cf892-d23f- 4867-9502-eb983815ee2c °