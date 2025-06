Ölpreise legen deutlich zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Eine grundsätzliche Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA sorgte für Zuversicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 67,98 US-Dollar. Das waren 1,06 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 1,27 Dollar auf 66,26 Dollar.

China und die USA haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei neuen Handelsgesprächen grundsätzlich auf einen Abbau von Exportbeschränkungen bei seltenen Erden verständigt. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi Jinping stehe noch aus, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.

Dem US-Präsidenten zufolge verpflichtet sich China, bestimmte Rohstoffe wie seltene Erden an die USA zu liefern. Washington sagt im Gegenzug zu, dass Studierende aus China weiterhin an US-Universitäten zugelassen würden. Eine Entspannung im Zollkonflikt könnte das Wachstum der Weltwirtschaft stützen und damit auch die Nachfrage nach Rohöl stabilisieren./jsl/jha/