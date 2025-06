Russischer Botschafter: Bilaterale Gespräche mit USA in Moskau

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Die Gespräche über eine Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen Russland und den USA werden nach russischen Angaben in Moskau fortgesetzt.

"Ich kann bestätigen, dass die nächsten Verhandlungen der Delegationen in sehr naher Zukunft in Moskau stattfinden werden", sagte der neue russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschiew, der amtlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Zuvor hatten Vertreter beider Seiten in der türkischen Metropole Istanbul miteinander gesprochen. Dartschiew sagte weiter, eine Annäherung in den russisch-amerikanischen Beziehungen liege aber noch in weiter Ferne.

Das Verhältnis zwischen den USA und Russland hat sich seit Beginn des Ukraine-Krieges drastisch verschlechtert. Hochrangige Diplomaten sowohl in Moskau als auch in Washington sagten im vergangenen Jahr, sie könnnten sich an keinen schlechteren Zustand der bilateralen Beziehungen erinnern. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt gewarnt, dass der Konflikt um die Ukraine zu einem Dritten Weltkrieg eskalieren könnte. In Istanbul gab es zuletzt auch zwei Mal binnen weniger Wochen direkte Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands. Ein Durchbruch hinsichtlich einer Feuerpause oder einer grundsätzliche Annäherung wurde aber nicht erreicht.

