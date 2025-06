Russischer Oppositioneller Schlossberg muss in Hausarrest

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Ein russisches Gericht hat gegen den Oppositionspolitiker Lew Schlossberg wegen Verunglimpfung des Militärs zwei Monate Hausarrest angeordnet.

Die Richter in Pskow folgten in ihrer Entscheidung am Mittwoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Gerichtsdienst der an Estland grenzenden Region veröffentlichte ein Bild von Schlossberg, der während der Anhörung in einem Gerichtskäfig stand. Die Behörden haben Schlossberg bereits als "ausländischen Agenten" eingestuft – ein Label mit negativen Konnotationen aus der Sowjetzeit, das das Leben der Betroffenen erschwert. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Der 61-jährige Politiker war am Dienstag festgenommen worden. Ihm wird die Diskreditierung der russischen Armee vorgeworfen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine hat er als ein Spiel "blutigen Schachs" bezeichnet. Diese Äußerung machte er in einer Videodebatte im Januar, in der er ein Ende des Krieges forderte. Die liberale Jabloko-Partei, deren führendes Mitglied Schlossberg ist, erklärte, seine Verhaftung stehe im Zusammenhang mit diesen Äußerungen. Laut der Partei bestreitet er die Vorwürfe. Schlossberg ist einer der wenigen verbliebenen Oppositionspolitiker in Russland.

