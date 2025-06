SPD-Linke fordern Wende in Außen- und Sicherheitspolitik

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Kurz vor dem Parteitag haben SPD-Linke eine neue Sicherheits- und Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland verlangt.

"Schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und einer Zusammenarbeit mit Russland ...", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Manifest. Das Töten und Sterben in der Ukraine müsse möglichst schnell beendet werden. Zudem wenden sich die Unterzeichner gegen eine Stationierung von US-Mittelstreckenraketen und fordern: "Stopp eines Rüstungswettlaufs". Europa müsse verteidigungsfähig sein, für Ausgaben von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung gebe es aber keine Begründung. Das Papier löste Irritationen nicht nur in der SPD, sondern auch beim Koalitionspartner Union aus. Das Verteidigungsministerium teilte mit, man gehe davon aus, dass es bei der noch vom früheren Kanzler Olaf Scholz verabredeten Stationierung von US-Mittelstreckenraketen ab 2026 bleibe.

Widerrede bekamen die Autoren aus der eigenen Partei etwa von Vize-Fraktionschefin Siemtje Möller: "Es liegt allein an Russland als Aggressor, das Sterben in der Ukraine zu beenden." Unterstützung kam dagegen vom Juso-Chef Philipp Türmer. Zu den Autoren gehören Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich, der frühere Parteichef Norbert Walter-Borjans oder der Außenpolitiker Ralf Stegner. Ende Juni trifft sich die SPD zum Parteitag in Berlin.

Die Unterzeichner beklagen, dass der Diplomatie zu wenig Raum gegeben wird und berufen sich auf das Erbe der SPD als Friedenspartei. Deutschland schlage aber einen anderen Weg ein: "In Deutschland und in den meisten europäischen Staaten haben sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen." Bereits vor Russlands Angriff auf die Ukraine habe auch der Westen die europäische Sicherheitsordnung beschädigt, heißt es im Manifest.

Die für Außen- und Verteidigung zuständige Vize-Fraktionschefin Möller sprach zwar von einer lebendigen Diskussionskultur in der SPD. In den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" sagte sie aber: "Solange Moskau seine aggressive, imperialistische Politik fortsetzt, kann eine neue europäische Sicherheitsordnung nur vor Russland entstehen." Dies setze man gemeinsam mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern um.

Prominente CDU/CSU-Politiker wollten die Äußerungen ebenso wie die Bundesregierung zunächst nicht öffentlich kommentieren. In der Union gab es aber Kopfschütteln über den Zeitpunkt des Papiers angesichts der gerade in der schwarz-roten Koalition getroffenen Verabredungen zur Außen- und Sicherheitspolitik sowie der täglichen russischen Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine. "Dies ist verantwortungslos", sagte ein CDU-Politiker, der nicht genannt werden wollte.

Beifall für das Manifest der SPD-Linken spendete dagegen die oppositionelle AfD: "Die SPD ist nun dort angekommen, wo die AfD-Fraktion seit Beginn des Ukraine-Kriegs steht: Wir brauchen eine Absage an den brandgefährlichen Konfrontationskurs mit Russland und endlich ernsthafte diplomatische Friedensbemühungen", sagte der Außenexperte Markus Frohnmaier. "Deutschland darf sich nicht länger in einem Krieg verstricken, der nicht der unsere ist und der strategisch nicht zu gewinnen ist."

