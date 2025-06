Agrar-Produkte kosten mehr - Erdbeeren und Spargel deutlich teurer

Berlin (Reuters) - Erdbeeren, Spargel, Milch: Die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte haben ihre Preise mit Frühjahrsbeginn kräftig angehoben.

Diese legten im April um durchschnittlich 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im März war das Plus mit 1,6 Prozent nur halb so groß ausgefallen, im Februar lag es bei 2,7 Prozent. Von März auf April legten die Erzeugerpreise um 2,3 Prozent zu.

Die Entwicklung auf Produzentenebene kommt meist verzögert über die allgemeine Teuerung auch bei den Endverbrauchern an. Im Mai verharrte die Inflationsrate bei 2,1 Prozent. Dabei verteuerten sich Nahrungsmittel mit 2,8 Prozent erneut überdurchschnittlich stark. Das trifft vor allem ärmere Haushalte, die einen größeren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben.

Besonders kräftig zogen im April die Preise für Obst auf Erzeugerebene an. Hier gab es einen Aufschlag von 24,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt herausfand. Erdbeeren kosteten 35,9 Prozent mehr, während für Tafeläpfel 22,8 Prozent mehr verlangt wurden. Gemüse verteuerte sich mit 2,5 Prozent unterdurchschnittlich. Hier musste insbesondere für Spargel (+25,7 Prozent) und Kohlgemüse (+11,1 Prozent) deutlich mehr bezahlt werden. Preissenkungen waren hingegen unter anderem bei Blumenkohl und Salat zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 21,4 Prozent beziehungsweise 8,3 Prozent verbilligten. Speisekartoffeln waren 40,0 Prozent günstiger zu haben als noch vor einem Jahr.

Für Tiere und tierische Erzeugnisse wurden 9,8 Prozent mehr verlangt als im April 2024. Der Milchpreis zog dabei um 18,2 Prozent an, bei Eiern gab es einen Aufschlag von 5,4 Prozent. Für Getreide mussten 8,9 Prozent mehr bezahlt werden. Beim Wein fiel das Plus mit 1,0 Prozent deutlich kleiner aus.

