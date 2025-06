Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

Erneuerung im Verwaltungsrat von Helvetica



12.06.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 12. Juni 2025 – Philipp Good ersetzt Peter E. Bodmer als VR-Präsident – Rolf Helbling stösst neu dazu.

An der Spitze der Helvetica Property Group AG und der Helvetica Property Investors AG, der von der FINMA regulierten Fondsleitung der Helvetica Property Group AG, kommt es zu einem Wechsel. Nach langjähriger Verwaltungsratstätigkeit tritt Peter E. Bodmer per sofort als Präsident des Verwaltungsrats zurück und scheidet aus den Gremien aus.

Seine Nachfolge übernimmt Philipp Good, der dem Verwaltungsrat seit 2024 angehört. Philipp Good verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Schweizer und internationalen Asset-Management-Industrie, unter anderem als CEO von Fisch Asset Management. Aktuell ist er CEO und Mitgründer von ESG-AM AG, einem unabhängigen Vermögensverwalter mit Fokus auf nachhaltige Anlagestrategien.

Ausserdem wird der Verwaltungsrat der Helvetica Property Investors AG, vorbehältlich der Genehmigung durch die FINMA, mit Rolf Helbling ergänzt. Rolf Helbling ist Gründer und CEO von Carnot Capital, einem spezialisierten Vermögensverwalter mit Fokus auf Energie- und Ressourceneffizienz. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in Infrastrukturinvestitionen, Private Equity, institutionellem Asset Management und in der Beratung von Schweizer Pensionskassen mit.

Die Veränderungen im Verwaltungsrat ist der letzte Schritt eines umfassenden Erneuerungsprozesses von Helvetica Property Investors AG, der in den kommenden Wochen mit der Integration des HSO Fund in den HSC Fund seinen Abschluss findet. Der Verwaltungsrat dankt Peter E. Bodmer für seine langjährigen Verdienste, insbesondere bei der Neupositionierung der kommerziellen Fondsplattform sowie bei der Ausweitung der Assets under Management auf aktuell rund CHF 1.5 Mrd.

Dr. Hans-Ulrich Keller bleibt weiterhin Vizepräsident des Verwaltungsrats. Er kommentiert den Wechsel im obersten Leitungsgremium von Helvetica Property Investors AG wie folgt: «Die geplanten Veränderungen markieren den nächsten logischen Schritt in der Weiterentwicklung von Helvetica. Ich danke Peter herzlich für sein langjähriges Engagement – insbesondere in dieser Phase der Konsolidierung und Neuaufstellung.»

Philipp Good, designierter Präsident, ergänzt: «Helvetica hat eine fordernde, aber notwendige Phase der Transformation durchlaufen. Ich danke für das Vertrauen und freue mich auf den weiteren Austausch mit unseren Kunden und Partnern. Unser Fokus liegt auch künftig klar auf Performance, Governance-Stärkung und der konsequenten Ausrichtung an den Interessen unserer Investoren.»

