Proteste in Kenia eskalieren nach Tod von Blogger

Nairobi (Reuters) - Nach dem Tod eines Online-Aktivisten in Polizeigewahrsam sind Proteste in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eskaliert.

Fahrzeuge wurden am Donnerstag angezündet, wie auf Filmmaterial von Reuters TV zu sehen war. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die wütende Menge auseinanderzutreiben.

Der Blogger Albert Ojwang war vergangene Woche wegen angeblicher Verunglimpfung eines hochrangigen Polizeibeamten festgenommen worden und dann in Untersuchungshaft ums Leben gekommen. Die Polizei hatte zunächst impliziert, er sei durch Selbstmord gestorben, indem er seinen Kopf gegen eine Wand in der Zelle gestoßen habe. Präsident William Ruto erklärte jedoch am Mittwoch nach einer Autopsie, der 31-Jährige sei "durch die Hand der Polizei" umgekommen.

