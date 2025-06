DIW: Nahost-Konflikt könnte Ölpreis anheizen und Konsum dämpfen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Steigende Ölpreise infolge des Nahost-Konflikts könnten nach Einschätzung des DIW-Instituts den privaten Konsum in Deutschland und damit die gesamte Konjunkturerholung dämpfen.

"Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass sich private Haushalte weniger an den Ankündigungen der EZB orientieren, sondern mehr an den Benzin- und Dieselpreisen, die sie tagtäglich wahrnehmen", sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik am Freitag bei einer Pressekonferenz zur neuen Konjunkturprognose des Instituts.

Israel hatte in der Nacht auf Freitag den Iran angegriffen. Ziel des Präventivschlags gegen eine atomare Bewaffnung seien Nuklearanlagen und militärische Standorte, erklärte das israelische Militär. Dies trieb die Preise für Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI um jeweils mehr als sechs Prozent nach oben. Mit 73,53 und 72,41 Dollar je Fass (159 Liter) waren sie so teuer wie seit Anfang April und Ende Februar nicht mehr. "Für Unternehmen dauert es üblicherweise einen Moment, bis sie ihre Preise anpassen, aber für den privaten Verbrauch ist das auch kurzfristig recht ausschlaggebend", kommentierte Dany-Knedlik.

"INTERNE FAKTOREN WICHTIGER" - DEUTSCHLAND AUF WACHSTUMSKURS

Trotzdem sehen die Berliner Ökonomen die deutsche Wirtschaft nach zwei Rezessionsjahren wieder auf Wachstumskurs. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2025 um 0,3 Prozent und im kommenden Jahr um 1,7 Prozent zulegen, prognostizierte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Zuvor hatte es mit einem Wachstum von 0,1 und 1,1 Prozent gerechnet.

"Die internen Faktoren innerhalb Deutschlands sind deutlich wichtiger als Treiber für die wirtschaftliche Erholung in Deutschland als die externen", erläuterte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Es liegt in unserer eigenen Hand, in Deutschland und in der Politik die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass diese wirtschaftliche Erholung möglich ist." Ausschlaggebend sei dabei das Investitionspaket für die Infrastruktur, das laut Dany-Knedlik im kommenden Jahr Wirkung entfalten dürfte. So dürfte die Wirtschaft zum Jahreswechsel und 2026 deutlich an Fahrt gewinnen.

Die US-Handelspolitik mit den Zöllen von US-Präsident Donald Trump bleibe jedoch ein Risikofaktor. Auch die geplanten Steuererleichterungen in den USA könnten die Verschuldung des Landes erhöhen und Turbulenzen an den globalen Kapitalmärkten auslösen. Fratzscher sieht zudem ein drittes Risiko: eine neue politische Blockade in Deutschland und Europa. "Die neue Bundesregierung hat viele richtige Signale gesendet, muss nun aber dringend die Haushalte für 2025 und 2026 verabschieden und dabei nicht nur eine klare Zukunftsvision präsentieren, sondern auch interne Konflikte lösen."

