Indische Polizei revidiert Totenzahl bei Flugzeugabsturz nach unten - Über 240

Ahmedabad (Reuters) - Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind nach Angaben der Polizei über 240 Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei hatte die Zahl der Toten zuvor mit über 290 angegeben. Die genaue Zahl würde noch ermittelt, erläuterte Vidhi Chaudhary, eine hochrangige Polizeivertreterin, am Donnerstag. Noch sei unklar wie viele in dem Gebäude getötet wurden, in das das Flugzeug hineinstürzte. Leichenteile seien doppelt gezählt worden, erläuterte Chaudhary. Die Boeing 787 der Fluggesellschaft Air India war am Donnerstag kurz nach dem Start in der westindischen Stadt Ahmedabad abgestürzt und in ein Gebäude gestürzt. Von den 242 Menschen an Bord habe nur einer überlebt, teilte Air India mit. Er werde in einem Krankenhaus behandelt. Die Maschine war auf dem Weg nach London Gatwick. Es handelt sich um eine der weltweit schwersten Luftfahrtkatastrophen der vergangenen Jahre.

(Bericht von Sumit Khanna, Shivam Patel und Aditi Shah, geschrieben von Kerstin Dörr.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)