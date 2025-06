Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Weimer/Steuerpläne/Meta & Co

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu den Steuerplänen gegen Digitalkonzerne:

"Friedrich Merz' oberster Medienbeauftragter war früher Chefredakteur und Verleger, offenbar hat er verstanden, was derzeit lautlos in den Tiefen des Netzes passiert: Reihenweise werden Urheberrechte ignoriert, mit schon heute spürbaren Folgen für die Medienvielfalt in Deutschland. Die Digitalsteuer ist deshalb der richtige Anfang - weitere Schritte müssen folgen."/yyzz/DP/men