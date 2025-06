ROUNDUP: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt hat nach den israelischen Angriffen auf den Iran und Gegenangriffen eine Reisewarnung für ganz Israel ausgesprochen. Das Ministerium änderte seine Reisehinweise im Internet entsprechend und verwies darauf, dass in Israel "jederzeit mit weiteren Angriffen durch Drohnen und mit Raketenbeschuss gerechnet werden" müsse.

Bisher hatte es neben dem Gazastreifen und dem Westjordanland nur eine Reisewarnung für Teile Israels gegeben. Diese betraf den Norden des Landes sowie das Gebiet um den Gazastreifen. Von Reisen in andere Landesteile Israels wurde bisher nur abgeraten. Das Land ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Hessen.

Lage in Israel "äußerst angespannt"

In den am Nachmittag geänderten Reisehinweisen heißt es nun, dass die Sicherheitslage im Land "äußerst angespannt" sei. Israel habe für das ganze Land den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Bevölkerung sei aufgerufen, in geschlossenen Räumen und in der Nähe von Schutzmöglichkeiten zu bleiben. Schon vorher war in den Reisehinweisen vor der "Gefahr einer erheblichen weiteren Eskalation" in der Region gewarnt worden.

Für 18 Staaten gilt Reisewarnung

Eine Reisewarnung erfolgt nur für Länder, in denen eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Weltweit sind das derzeit 18 Staaten, darunter auch die Ukraine, Afghanistan oder Libyen. Für weitere Länder wie Russland und Ägypten gelten Teilreisewarnungen. Die Einstufung kann Reisenden die Stornierung von Flügen vereinfachen, es handelt sich aber nicht um Reiseverbote./mfi/DP/mis