Rubio: USA nicht an israelischem Angriff auf Iran beteiligt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt. Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, erklärte Außenminister Marco Rubio - verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen./jbz/DP/zb