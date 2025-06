Trump trifft sich am Freitag mit Nationalem Sicherheitsrat

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den israelischen Angriffen auf den Iran will sich US-Präsident Donald Trump am Freitag mit seinem Nationalen Sicherheitsrat besprechen. Das Treffen mit den außen- und sicherheitspolitischen Experten des Weißen Hauses soll um 11.00 Uhr stattfinden (17.00 MESZ). Die nicht öffentliche Besprechung soll demnach im "situation room" stattfinden, dem besonders geschützten Lagezentrum im Weißen Haus, wie aus einer Planungsmitteilung der Regierungszentrale hervorging. Der Nationale Sicherheitsrat wird derzeit kommissarisch in Amtsunion von Außenminister Marco Rubio geführt./jbz/DP/zb