GNW-News: Start der internationalen Kampagne "Pay As You Like"

^WARSCHAU, Polen, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kampagne ?Pay As You

Like", die moderne Zahlungsmethoden fördert, ist gestartet worden - als weitere Ausgabe von ?We Did It In Poland" der W??czeniPlus-Stiftung. Im vergangenen Jahr wurden in Polen 69 % aller Einzelhandelszahlungen bargeldlos durchgeführt. ?Pay As You Like" soll zeigen, wie benutzerfreundlich das bargeldlose Zahlungssystem in Polen ist, das täglich von Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie von Unternehmerinnen und Unternehmern genutzt wird. Im Rahmen von ?We Did It In Poland" (https://wediditinpoland.eu/) wird ?Pay As You Like" in Zusammenarbeit mit der Cashless Poland-Stiftung als internationale Fintech-Kampagne ins Leben gerufen. Die Imagekampagne macht auf das moderne bargeldlose Zahlungssystem aufmerksam, das sich in Polen dank zahlreicher Finanzinstitute und der engen Zusammenarbeit des gesamten Sektors dynamisch entwickelt. Im Zuge der Kampagne wurde ein TV-Spot (https://www.youtube.com/watch?v=G4eil5j85fA) produziert, der im englischsprachigen Fernsehen in Europa und weltweit ausgestrahlt wird. Die Kampagne hebt die Vorteile des Ökosystems für alle Zielgruppen hervor: für Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag ebenso wie für Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem KMU-Sektor, die von geschäftlichen Vorteilen profitieren. Die aktuelle Ausgabe der Kampagne ?We Did It In Poland" ist eine Reaktion auf das wachsende internationale Interesse an den Entwicklungen im polnischen Technologie- und Finanzsektor. Der polnische Markt für bargeldlose Zahlungen entwickelt sich rasant und kann als inspirierendes Beispiel für eine gelungene Digitalisierung dienen. Im Jahr 2024 wurden 69?% aller Zahlungen bargeldlos durchgeführt - davon 41?% mit Zahlungskarten, 18?% per mobilem NFC, 4?% über Blik und 6?% mittels anderer Online-Zahlungsmethoden. In den vergangenen Jahren ist der Anteil digitaler Zahlungen in zahlreichen Branchen deutlich gestiegen. Dazu zählen Park- und Autobahngebühren (aktuell 51?%), Verkaufsautomaten (69?%) sowie Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr und im Taxi (41?%). Wichtig ist: In den sieben Jahren seit Bestehen der ?Cashless Poland"-Stiftung ist die Zahl der Zahlungsterminals in Polen von 0,6 Millionen im Jahr 2018 auf 1,3 Millionen im Jahr 2024 gestiegen. Dadurch konnte sich Polen im europäischen Vergleich der Anzahl an Terminals pro 1.000 Einwohner von Platz 16 auf Platz 7 verbessern. °