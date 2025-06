Börsen trotz Eskalation in Nahost stabil - Öl billiger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trotz der Eskalation im Nahost-Konflikt am Wochenende zeigen sich die Anleger am Aktienmarkt gelassen.

Der Dax notierte am Freitagvormittag 0,2 Prozent fester bei 23.572 Punkten, während der EuroStoxx50 um knapp ein halbes Prozent auf 5313 Zähler zulegte. Der Militärschlag Israels auf den Iran am Freitag hatte die Börsenbarometer zum Wochenschluss um jeweils gut ein Prozent ins Minus gedrückt. Die Preise am Ölmarkt unterbrachen indes ihre Rally: Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI gaben jeweils rund ein Prozent auf 73,49 und 72,33 Dollar je Fass (159 Liter) nach, nachdem sie am Freitag um je rund sieben Prozent zugelegt hatten. Das in Krisenzeiten als sicherer Hafen angesehene Gold verbilligte sich um ein halbes Prozent auf 3416 Dollar je Feinunze.

"Entweder die Anleger sind - so hart es klingt - langsam abgestumpft gegenüber den Kriegen in der Welt oder diese Eskalation fühlt sich für sie noch nicht wie ein Krieg an", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. Israel und der Iran hatten ihre wechselseitigen Angriffe am Wochenende fortgesetzt. Dabei gab es zahlreiche Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte einen Regimewechsel im Iran als mögliches Ergebnis der Militäroperationen, mit denen Israel eine "existenzielle Bedrohung" abwehre. Die iranische Führung hat Israel wiederholt das Existenzrecht abgesprochen, weist jedoch Vorwürfe zurück, sie strebe nach Atomwaffen.

"DIESE HOFFNUNG IST TRÜGERISCH"

Experten mahnten zur Vorsicht. "Die Anleger hoffen, dass die USA und Russland eine weitere Eskalation verhindern können, doch diese Hoffnung ist trügerisch", sagte etwa Christian Henke, Analyst vom Broker IG. Gleichzeitig könnten ein israelischer Angriff auf die iranische Ölindustrie und eine Schließung der Straße von Hormus durch Teheran laut Experten fatale Folgen für künftige Öllieferungen haben. "Sollte der Ölpreis wieder über 100 Dollar steigen, droht in Deutschland erneut eine Rezession", warnte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Die Anleger blickten zugleich auf die am Mittwoch anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed. Trotz anhaltender Kritik aus dem Weißen Haus dürften die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung auf die lange Bank schieben. Der Leitzins dürfte damit in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent bleiben. In diesem Bereich liegt er bereits seit Dezember - sehr zum Ärger von US-Präsident Donald Trump, der die unabhängige Notenbank zu einer kräftigen Lockerung drängt. Trotz höherer Importzölle zog die Inflation zuletzt zwar nur wenig an. "Allerdings könnte das Inflationsbild in der zweiten Jahreshälfte drehen, wenn höhere Zölle greifen", sagte Commerzbank-Stratege Rainer Guntermann. "Die Fed dürfte somit weiter abwarten, wahrscheinlich bis September."

RHEINMETALL & CO. GRENZEN GEWINNE EIN

Bei den Einzelwerten zogen Aktien aus dem Rüstungssektor leicht an. Renk, Hensoldt und Rheinmetall legten zwischen einem halben und knapp einem Prozent zu. Der europäische Branchenindex gewann gut ein halbes Prozent.

Aus den Depots flogen hingegen die Titel des Duft- und Aromenherstellers Symrise, die fast 3,5 Prozent einbüßten. Die Experten der US-Investmentbank Jefferies hatten sie auf "Underperform" von zuvor "Hold" herabgestuft.

An der Börse in Paris rutschten die Aktien von Renault um 6,5 Prozent nach unten. Konzernchef Luca De Meo verlässt den Autobauer und leitet einem Medienbericht zufolge künftig den Luxusgüterkonzern Kering. Dort übernehme er den Chefposten von dem Milliardär Francois-Henri Pinault, berichtete die Zeitung "Le Figaro". Renault bestätigte, dass De Meo das Unternehmen am 15. Juli verlassen werde, um eine Aufgabe außerhalb der Autobranche zu übernehmen. Die Kering-Aktie kletterte um fast zehn Prozent.

